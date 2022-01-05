Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Ганчаренко

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
Утверждается, что причиной стал конфликт между специалистом и владельцем клуба Сергеем Галицким.
В декабре был уволен Руслан Зубик, который работал помощником Ганчаренко. Специалисту не понравился уход Зубика, а Галицкому не понравилась реакция Ганчаренко на это решение.
Также сообщается, что Галицкий был недоволен стилем игры команды под руководством белорусского тренера.
Так это вопрос к самому Галицкому. Он, что не знал кого приглашал? Все команды где работал Ганчаренко не играли в искромётный, атакующий футбол, скорее всего играли от печки.
Скорее всего не в стиле дело, а в отношениях Галицкого с Гончаренко. Галицкий всегда подбирал себе тренеров управляемых, которые были на побегушках у него и не смели против слово сказать. Галицкий любит сам руководить командой будучи не профессионалом. Первый раз Галицкий взял тренера, который ставит профессиональный аспект на первое место, а не личные отношения.
Ждём в Краснодаре ещё одну посредственность, которая будет не командой руководить, а лобызать перед боссом.
А Гончаренко удачи!
Так это вопрос к самому Галицкому. Он, что не знал кого приглашал? Все команды где работал Ганчаренко не играли в искромётный, атакующий футбол, скорее всего играли от печки.
Скорее всего не в стиле дело, а в отношениях Галицкого с Гончаренко. Галицкий всегда подбирал себе тренеров управляемых, которые были на побегушках у него и не смели против слово сказать. Галицкий любит сам руководить командой будучи не профессионалом. Первый раз Галицкий взял тренера, который ставит профессиональный аспект на первое место, а не личные отношения.
Ждём в Краснодаре ещё одну посредственность, которая будет не командой руководить, а лобызать перед боссом.
А Гончаренко удачи!