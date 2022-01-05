ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Ганчаренко

вчера, 10:11

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Утверждается, что причиной стал конфликт между специалистом и владельцем клуба Сергеем Галицким.

В декабре был уволен Руслан Зубик, который работал помощником Ганчаренко. Специалисту не понравился уход Зубика, а Галицкому не понравилась реакция Ганчаренко на это решение.

Также сообщается, что Галицкий был недоволен стилем игры команды под руководством белорусского тренера.

Все новости
На переход Мамаева в «Химки» повлиял Глушаков
Сегодня, 16:05 Комментарии6
Нападающий «Славии» Кухта сегодня станет игроком «Локомотива»
Сегодня, 14:52 Комментарии8
Слухи«Зенит» пытается сбить цену за трансфер Габигола
Сегодня, 13:14 Комментарии9
«Зенит» контактировал с представителями Габигола
Сегодня, 11:56 Комментарии6
Слухи«Зенит» не собирается платить 30 млн евро за трансфер Габигола
Сегодня, 11:16 Комментарии19
В «Химках» высказались о ситуации с подписанием Жиркова
Сегодня, 09:31 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ ATG (раскрыть)
вчера в 19:57
В смысле "дотренировал"? Может быть.
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:48
А у Спартака есть сейчас тренер? Прикинь, приходит Ганчаренко, и пять раз подряд приводит Спартак к чемпионству, и берёт один раз кубок УЕФА (Лига Европы).... 😀
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 19:10
Его вообще брать зачем было? Это же игра при нем в Бей - Беги
ATG
ATG ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:47
Не случись конфликта - до тренеравал бы до конца сезона и его бы уволили
sir_Alex
sir_Alex ответ ATG (раскрыть)
вчера в 18:25
Как будто при другом появится. Не случись конфликта – Ганчаренко продолжал бы тренировать.
Палыч82
Палыч82
вчера в 14:35
Ересь,) Как будто Галицкий кота в мешке брал,) Слишком дорогой временщик был Ганчаренко, видимо нашли топового тренера для "быков" наконец
ATG
ATG ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 14:22
Не причём? Стиля игры вообще никакого при этом физруке не было))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:19
Причина в личном конфликте ГТ и владельца команды. Стиль игры здесь ни при чём.
makkie
makkie ответ batog (раскрыть)
вчера в 14:02
Николича не будет в Краснодаре.
Сам Галицкий от него не восторге, о чём говорил в эфире КомментШоу.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:50
Игра в тренера для Гончаренко закончилась.
batog
batog ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:23
Галицкий в интервью говорил, что нравится работа Николича в Локо, а сейчас Николич свободен!
batog
batog ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:19
Да, Николичу надо быть готовым к скоропалительному пинку!
batog
batog
вчера в 13:17
Серьожа закабанел!
ATG
ATG
вчера в 13:14
Всё правильно сделал Галицкий! Пошёл вон этот зажравшийся белорус!!! На болельщиков ему вообще 94 - и нам на него
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 13:01
Правильное решение, если в системе конфликты толку не будет, по игре тоже много вопросов,было не мало игр где команда сама по себе без тренера.
makkie
makkie
вчера в 11:55
Галицкий лезет во все дела клуба, поэтому такая реакция.
Так что следующий тренер будет ручным - чтобы не перечил, был покладистым и ставил Кайо в основу 😉
Capral
Capral
вчера в 11:50
Понять Галицкого можно- хочется сохранить комбинационный стиль команды. Ну, тогда, пусть вернет Мусаева, и снова будет получать по пять штук за игру....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:48
Краснодару нужен сильный тренер, коим Гончаренко никогда не был.
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:22
Галицкий выбил Зубик Гончаренко...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:00
Может теперь сам Галицкий и возьмется тренировать?
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:53
Раньше все СМИ писали, что Галицкому нравится стиль игры Ганчаренко, за это он его и взял к себе, теперь стиль резко разонравился...А вообще Витя не рыба не мясо, тихо себе плывёт по течению изображая из себя тренера...
Gahi
Gahi
вчера в 10:47
За каждым тренером стоит его результат, поэтому разногласия всегда будут проводить к такому исходу. Удачи
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:45
Галицкий был недоволен стилем игры Ганчаренко?
Так это вопрос к самому Галицкому. Он, что не знал кого приглашал? Все команды где работал Ганчаренко не играли в искромётный, атакующий футбол, скорее всего играли от печки.
Скорее всего не в стиле дело, а в отношениях Галицкого с Гончаренко. Галицкий всегда подбирал себе тренеров управляемых, которые были на побегушках у него и не смели против слово сказать. Галицкий любит сам руководить командой будучи не профессионалом. Первый раз Галицкий взял тренера, который ставит профессиональный аспект на первое место, а не личные отношения.
Ждём в Краснодаре ещё одну посредственность, которая будет не командой руководить, а лобызать перед боссом.
А Гончаренко удачи!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:44
Глаза снова встали на привычное место. Это "...пушки к бою едут задом...",а в жизни всё по-другому,-как природа предопределила.
протон
протон
вчера в 10:44
Назначат Йоза Марино?
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:39
Стиль был нормальный, другое дело не было положительного результата
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:35
Я не удивлён
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
вчера в 10:34
Я и не знаю как реагировать на это все . С одной стороны мне нравился Ганчар , с другой стороны не тот это тренер который приведет нас к чемпионству
beefs
beefs
вчера в 10:32
о чем только думали когда приглашали его в команду, сколько потеряно времени...
1 984
1 984
вчера в 10:23
Имеет право.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100