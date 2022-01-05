Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Ганчаренко

1641366719

вчера, 10:11

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера команды .

Утверждается, что причиной стал конфликт между специалистом и владельцем клуба Сергеем Галицким.

В декабре был уволен Руслан Зубик, который работал помощником Ганчаренко. Специалисту не понравился уход Зубика, а Галицкому не понравилась реакция Ганчаренко на это решение.

Также сообщается, что Галицкий был недоволен стилем игры команды под руководством белорусского тренера.

