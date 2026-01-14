Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Тело футболиста Лайонела Адамса найдено в Подмосковье

вчера, 22:47

Футболист Лайонел Адамс найден мертвым около жилой высотки в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Возле одного из жилых многоэтажных домов в подмосковном Звенигороде найден мертвым футболист Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Начата доследственная проверка.

В оперативных службах агентству уточнили, что, предварительно, смерть футболиста вызвали травмы, полученные в результате падения с высоты.

Адамс родился в 1994 году, играл за молодежную команду ЦСКА с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 40 матчей и забив 2 мяча. За основную команду армейцев защитник не провел ни одной игры. В России он также защищал цвета красноярского «Енисея», тверской «Волги» и «Камаза» из Набережных Челнов. В его активе одна проведенная встреча в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВоспитанник ЦСКА Лайонел Адамс умер в возрасте 31 года
Вчера, 21:47
Болельщик «Норвича» умер после победы команды в матче Кубка Англии
12 января
В самолет с израильской командой попала молния
10 января
В Таиланде 22-летний футболист погиб при попытке сделать фото у водопада
10 января
Появилось фото ДТП, в которое попал игрок «Рейнджерс» Стерлинг
05 января Фото
ОфициальноБолельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса команды после поражения
04 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 