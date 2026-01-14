Тело футболиста Лайонела Адамса найдено в Подмосковье

1768420038

вчера, 22:47

Футболист найден мертвым около жилой высотки в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Возле одного из жилых многоэтажных домов в подмосковном Звенигороде найден мертвым футболист Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Начата доследственная проверка.

В оперативных службах агентству уточнили, что, предварительно, смерть футболиста вызвали травмы, полученные в результате падения с высоты.