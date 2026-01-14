Тело футболиста Лайонела Адамса найдено в Подмосковье

Футболист Лайонел Адамс найден мертвым около жилой высотки в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Возле одного из жилых многоэтажных домов в подмосковном Звенигороде найден мертвым футболист Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Начата доследственная проверка.
В оперативных службах агентству уточнили, что, предварительно, смерть футболиста вызвали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Адамс родился в 1994 году, играл за молодежную команду ЦСКА с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 40 матчей и забив 2 мяча. За основную команду армейцев защитник не провел ни одной игры. В России он также защищал цвета красноярского «Енисея», тверской «Волги» и «Камаза» из Набережных Челнов. В его активе одна проведенная встреча в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет).