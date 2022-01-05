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Отавио может перейти из «Бордо» в ЦСКА

вчера, 14:37

Опорный хавбек «Бордо» Отавио может продолжить карьеру в России.

В услугах 27-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Якобы представители московского клуба уже общались с окружением футболиста и в ближайшее время планируют сделать предложение полузащитнику.

Контракт Отавио с «Бордо» рассчитан до лета, но ЦСКА попробует подписать игрока уже в текущее трансферное окно.

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Все комментарии
pul
pul
сегодня в 00:34
Для опорника слишком маленький.
isamsn
isamsn
вчера в 17:31
У армейцев с Мединой будет 11 полузащитников в основе плюс находящиеся в аренде игроки. Зачем их столько, когда куча проблем в атаке и обороне...
протон
протон
вчера в 17:16
Ждём Бабаева с фото. Слухов в последнее время много, толку от них нет!
протон
протон
вчера в 17:15
эх, помню в ЦСКА были игроки Вагнер, Карвальо, Олич... Молодые, безумно талантливые... Карвальо играл вообще фантастически.
Была же отлаженная скаутская система - почему она сломалась, что не так сейчас?
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:31
Спасибо и тебя с Праздниками!
3krttsp4xqbx
3krttsp4xqbx
вчера в 16:12
Опять "покупют"кота в мешке.Они еще только хотят говорить о покупке.Ребята не пудрите мозги ни нам,ни себе.Будет фото с Бабаевым,вот тогда и можно строить планы на игру,а пока лучше очищайте состав от хлама.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:11
Хороший опорник ХОРОШО, ну а где же НАПАДАЮЩИЙ ??
Нужен, кровь из носу))
Сп62
Сп62
вчера в 15:45
Очередное пожелание. Будем ждать.
particular
particular ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:42
Исчерпывающе :)) Скауты, наверняка о нём меньше знают :))
Добротный жеребец в любой конюшне будет нелишним :))
С наступившим и с предстоящими!
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Горбунов (раскрыть)
вчера в 15:16
Так точно!А если еще опорный с головой как у Хави тады ОЙ)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:14
Если игрок деньги считать умеет, то перейдет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:10
Очередная утятина.
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:07
Всё верно, хороший опорник это позвоночник команды, а потому и результат. У нас в РФПЛ у большинства команд эта зона сколиозом страдает, отчего и в Европе бледно выглядим.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:00
У нас есть опорники, но им не хватает должной квалификации, чтобы на что-то рассчитывать в чемпионате.
makkie
makkie
вчера в 14:53
Скоро будет 28 лет.
Неужто в цска сменился вектор и теперь возраст не главное? Хотя после трансфера Антона Заболотного это уже очевидно.
После покупки бразильца Ахметова можно обратно в Рубин сдать - пусть снова трудится бухгалтером )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:52
Добротный опорник успевший засветиться за молодежку Бразилии! Думаю 27 лет самый расцвет. Цена его на трансфермаркете 6 млн и учитывая что контракт заканчивается 30 июня 1922 года то вполне возможно скинуть цену!
Игрок является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе» и в 17 году перешел а Бордо за 5 млн . Пиковая цена его была в 19 году 9 млн и видно что игрок не опускается ниже определенного уровня. Надеюсь он поможет ЦСКА если они подпишут его!Опорный хороший нужен!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Опять двадцать пять, может быть, якобы и т.п !)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:40
Очередной слух, но опорник бы не помешал.
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