Отавио может перейти из «Бордо» в ЦСКА

1641382625

вчера, 14:37

Опорный хавбек «Бордо» Отавио может продолжить карьеру в России.

В услугах 27-летнего бразильца заинтересован ЦСКА . Якобы представители московского клуба уже общались с окружением футболиста и в ближайшее время планируют сделать предложение полузащитнику.