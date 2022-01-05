Отавио может перейти из «Бордо» в ЦСКА

Опорный хавбек «Бордо» Отавио может продолжить карьеру в России.
В услугах 27-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Якобы представители московского клуба уже общались с окружением футболиста и в ближайшее время планируют сделать предложение полузащитнику.
Контракт Отавио с «Бордо» рассчитан до лета, но ЦСКА попробует подписать игрока уже в текущее трансферное окно.
Игрок является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе» и в 17 году перешел а Бордо за 5 млн . Пиковая цена его была в 19 году 9 млн и видно что игрок не опускается ниже определенного уровня. Надеюсь он поможет ЦСКА если они подпишут его!Опорный хороший нужен!
Игрок является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе» и в 17 году перешел а Бордо за 5 млн . Пиковая цена его была в 19 году 9 млн и видно что игрок не опускается ниже определенного уровня. Надеюсь он поможет ЦСКА если они подпишут его!Опорный хороший нужен!