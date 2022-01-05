«Спартак» присматривается к эквадорскому нападающему

Форвард софийского ЦСКА Хорди Кайседо может продолжить карьеру в России.
На 24-летнего эквадорца претендует «Спартак». ЦСКА хочет продать своего игрока примерно за 5,5 млн евро.
Также на футболиста претендуют киевское «Динамо», «Аданаспор» и «Газиантепспор».
Может это потенциальный бомбардир на 20 мячей за сезон - тогда в ЦСКА :))
Может это потенциальный бомбардир на 20 мячей за сезон - тогда в ЦСКА :))
«Спартак» опроверг интерес к нападающему ЦСКА Кайседо.
«Спартак» опроверг интерес к нападающему ЦСКА Кайседо.
В Спартаке и так комплект нападающих, куда еще то? Пусть из софийского в московский цска идёт - там только Чалов с Заболотным в атаке.
В Спартаке и так комплект нападающих, куда еще то? Пусть из софийского в московский цска идёт - там только Чалов с Заболотным в атаке.