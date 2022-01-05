«Спартак» присматривается к эквадорскому нападающему

1641374638

вчера, 12:23

Форвард софийского ЦСКА может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего эквадорца претендует «Спартак». ЦСКА хочет продать своего игрока примерно за 5,5 млн евро.

Также на футболиста претендуют киевское «Динамо», «Аданаспор» и «Газиантепспор».