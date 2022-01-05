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«Спартак» присматривается к эквадорскому нападающему

вчера, 12:23

Форвард софийского ЦСКА Хорди Кайседо может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего эквадорца претендует «Спартак». ЦСКА хочет продать своего игрока примерно за 5,5 млн евро.

Также на футболиста претендуют киевское «Динамо», «Аданаспор» и «Газиантепспор».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:06
Захотелось экзотики
Prichal
Prichal
вчера в 14:17
    sten312
    sten312 ответ Некакойшенко (раскрыть)
    вчера в 14:11
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 13:59
        lotsman
        lotsman
        вчера в 13:13
        Что то дороговато за этого игрока.
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 13:13
        а будет ли ТОЛК - вот в чём Вопрос...???
        Товарищ Маузер
        Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 13:10
        Так они и забивают столько же, сколько и Чалов с Заболотным
        Futurista
        Futurista ответ particular (раскрыть)
        вчера в 13:09
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 13:07
        Очередной экзотический игрок.
        particular
        particular
        вчера в 13:02
        Нарасхват... И ценник не космический...
        Может это потенциальный бомбардир на 20 мячей за сезон - тогда в ЦСКА :))
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 12:58
        12:50
        «Спартак» опроверг интерес к нападающему ЦСКА Кайседо.
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        вчера в 12:56, ред.
        Бред похоже. У Спартака итак перебор нападающих , да и статистика у "юнного " коника не супер пупер даже для Болгарии. Это инфа для Байкалов чтоб по зубоскалить. Чисто новость для новости во время зимнего ничегонеделанья.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 12:53
        Посмотрел фотку - зулус. Значит, всё нормально...
        протон
        протон
        вчера в 12:50
        Фелипе себе дату рождения поменял чтобы вновь российские деньги осваивать)
        makkie
        makkie
        вчера в 12:45
        Утятина!
        В Спартаке и так комплект нападающих, куда еще то? Пусть из софийского в московский цска идёт - там только Чалов с Заболотным в атаке.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 12:43
        Да думаю не только для КБ)))
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 12:41
        Конкуренты так себе, спартак может принять очередной балласт.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 12:30
        Это для всех, для Спартака 5,5 млн евро.
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 12:28
        Опять Спартак на чёрненьких потянуло, а то мы уже стали отвыкать.
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 12:27
        Так надо брать.
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 12:27
        Цена Кайседо на трансфермаркет 1,5 млн
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