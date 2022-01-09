«Это было бы потрясающе». Райт о возможном переходе Вейналдума в «Арсенал»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился мыслями о слухах касательно возможного перехода в стан «канониров» полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.
Я видел имя Вейналдума [связанное с «Арсеналом»]. Это было бы потрясающе. Аренда из ПСЖ.
Игрок в полузащите с таким опытом. Он победитель Премьер-лиги. Он поможет молодым игрокам и Самби Локонга в развитии.
Затем они могут усилить состав, и «Арсенал» может начать бросать серьезные вызовы.
Если бы Вейналдум хотел играть в футбол, то остался бы в Ливерпуле, но он хотел денег. Это нормальное желание, особенно на закате карьеры. Но ветеран которых хочет денег, а не играть в футбол в Арсенале уже есть и новый не нужен.
Если бы Вейналдум хотел играть в футбол, то остался бы в Ливерпуле, но он хотел денег. Это нормальное желание, особенно на закате карьеры. Но ветеран которых хочет денег, а не играть в футбол в Арсенале уже есть и новый не нужен.