ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Это было бы потрясающе». Райт о возможном переходе Вейналдума в «Арсенал»

вчера, 10:08

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился мыслями о слухах касательно возможного перехода в стан «канониров» полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

Я видел имя Вейналдума [связанное с «Арсеналом»]. Это было бы потрясающе. Аренда из ПСЖ.

Игрок в полузащите с таким опытом. Он победитель Премьер-лиги. Он поможет молодым игрокам и Самби Локонга в развитии.

Затем они могут усилить состав, и «Арсенал» может начать бросать серьезные вызовы.

Все новости
СлухиРоналду хочет уйти из МЮ. Агент португальца может связаться с «Барселоной»
Сегодня, 12:43 Комментарии50
СлухиГлавный тренер «Лиона»: «Надеюсь, что мы подпишем Азмуна»
Сегодня, 11:25 Комментарии20
СлухиКавани останется в МЮ
Сегодня, 08:15 Комментарии14
Слухи«Зенит» просит у «Лиона» 4,5 млн евро за Азмуна
Вчера, 23:23 Комментарии42
Слухи«Тоттенхэм» хочет расстаться с Н’Домбеле в январе
Вчера, 22:44 Комментарии8
Слухи«Астон Вилла» вступила в переговоры с «Эвертоном» о переходе Диня
Вчера, 21:36 Комментарии3
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:28
Да хватит уже разлагать коллектив ветеранами с гигантскими личками. Может в каких-то клубах это работает, но не в Арсенале.
Если бы Вейналдум хотел играть в футбол, то остался бы в Ливерпуле, но он хотел денег. Это нормальное желание, особенно на закате карьеры. Но ветеран которых хочет денег, а не играть в футбол в Арсенале уже есть и новый не нужен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:47
Если только в аренду до конца сезона, то хороший вариант, а вот летом уже нужно постараться взять Бруно Гимараеша из Лиона, очень добротный игрок
Cat01
Cat01
вчера в 10:10
Это был сон
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100