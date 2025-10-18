 
 
 
Мбаппе восстановился от травмы лодыжки

18 октября 2025, 16:23
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе восстановился от травмы правой лодыжки и может выйти в стартовом составе на гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Ранее Мбаппе из-за травмы лодыжки пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии (2:2), досрочно покинув расположение сборной Франции.

"Мбаппе готов играть, его лодыжка в порядке, — сказал Алонсо. — Он может выйти в стартовом составе на игру с «Хетафе».

Мбаппе 26 лет. Нападающий лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате Испании (9) и Лиге чемпионов (5).

Встреча между «Хетафе» и «Реалом» запланирована на 19 октября.

112910415
112910415
18 октября в 18:23
Победят, наверно!
Брулин
Брулин
18 октября в 17:37
Против костоломов из Хетафе есть смысл поберечь Мбаппе в преддверии классико . Пускай вон Эндрик и Гонсало играют
shur
shur ответ particular (раскрыть)
18 октября в 17:36
...в Каталонии Ямаль восстал, в Мадриде Мбаппе поправился , всё ближе предстоящее рубилово Реал - Барселона.....!!!
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 16:57
Это хорошо для Реала. А Мбаппе уже двадцать шесть. Пришло время завоёвывать Золотые Мячи, да и победить на Чемпионате Мира не мешало бы вместе со Сборной Франции 🇫🇷. Болельщики уже устали ждать.
particular
particular
18 октября в 16:53
Слава богу, Кили не хрустальный и не отягощён длительными восстановлениями...
С мячом в атаке он интересней, чем с клюшкой на скамейке :)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
18 октября в 16:24
Добрый день.

Матч состоится завтра.
Гость
