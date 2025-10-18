Мбаппе восстановился от травмы лодыжки

1760793793

18 октября 2025, 16:23

Французский нападающий «Реала» восстановился от травмы правой лодыжки и может выйти в стартовом составе на гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Реала» .

Ранее Мбаппе из-за травмы лодыжки пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии (2:2), досрочно покинув расположение сборной Франции.

"Мбаппе готов играть, его лодыжка в порядке, — сказал Алонсо. — Он может выйти в стартовом составе на игру с «Хетафе».

Мбаппе 26 лет. Нападающий лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате Испании (9) и Лиге чемпионов (5).

Встреча между «Хетафе» и «Реалом» запланирована на 19 октября.