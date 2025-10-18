Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола

1760793069

18 октября 2025, 16:11

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА является звездой мирового масштаба благодаря своим достижением в карьере. Такое мнение высказал голкипер «Краснодара» .

«По его рекордам, карьере, думаю да, — ответил Агкацев на вопрос, считает ли он Акинфеева звездой мирового масштаба. — Не могу судить, но он входит в топ вратарей по своей карьере, рекордам и биографии».