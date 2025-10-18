 
 
 
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола

18 октября 2025, 16:11

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является звездой мирового масштаба благодаря своим достижением в карьере. Такое мнение высказал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

«По его рекордам, карьере, думаю да, — ответил Агкацев на вопрос, считает ли он Акинфеева звездой мирового масштаба. — Не могу судить, но он входит в топ вратарей по своей карьере, рекордам и биографии».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
18 октября в 21:20
... а Акын феев пропускал в еврокубках 42 раза подряд!!!
Николай Жунин
18 октября в 19:17
Безусловно
SHMEL
18 октября в 18:27
А это что, показатель? Если бы захотел, играл бы в мировом Гранде, но вам видно не знакомо слово "патриот"
sihafazatron
18 октября в 16:58
ЦСКА и тех и тех уделывал в одну калитку))))
Kosmos58
18 октября в 16:25
Только напомните, Дырофеев играл за Реал или Барсу?!.
Kosmos58
18 октября в 16:24
Подлизал, так подлизал!..
