Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является звездой мирового масштаба благодаря своим достижением в карьере. Такое мнение высказал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.
«По его рекордам, карьере, думаю да, — ответил Агкацев на вопрос, считает ли он Акинфеева звездой мирового масштаба. — Не могу судить, но он входит в топ вратарей по своей карьере, рекордам и биографии».
Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.