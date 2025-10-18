Ямаль вернулся к тренировкам за неделю до матча с «Реалом»

1760790021

18 октября 2025, 15:20

Полузащитник «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой за неделю до матча чемпионата Испании по футболу против «Реала». Об этом сообщила пресс-служба команды.

13 сентября «Барселона» сообщила о травме Ямаля, игрок был вынужден пропустить четыре игры. Ямаль вернулся к тренировкам 26 сентября, принял участие в матчах чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (2:1) и Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (1:2). После этого он пропустил встречу чемпионата Испании с «Севильей» (1:4) и не поехал на сбор национальной команды, несмотря на то, что был вызван для участия в играх.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в четырех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Следующий матч «Барселона» проведет 18 октября, команда примет «Жирону» в рамках чемпионата Испании. Позднее ей предстоят игры с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (21 октября) и против" Реала" в чемпионате Испании (26 октября), который на данный момент возглавляет турнирную таблицу национального первенства.