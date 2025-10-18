«Галатасарай» хочет зимой усилиться полузащитником ЦСКА Кисляком

Турецкий «Галатасарай» в январе намерен купить российского футболиста Матвея Кисляка, который выступает за московский ЦСКА. Об этом сообщает газета Fotomac.
По информации источника, тренерский штаб видит в Кисляке возможность усилить центр поля команды. Отмечается, что игрок с большой долей вероятности ответит положительно, поскольку хочет попробовать свои силы в еврокубках.
В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого «Фенербахче». Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн.
Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 59 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.
-Галатасарай пытается усилить глубину состава,
-основной целью тренерского штаба ЦСКА является подготовка своих ведущих футболистов для выступления в турецких командах,
-Кисляк мечтает провести несколько матчей в еврокубках поближе к полю…
