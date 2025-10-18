 
 
 
«Галатасарай» хочет зимой усилиться полузащитником ЦСКА Кисляком

18 октября 2025, 16:17

Турецкий «Галатасарай» в январе намерен купить российского футболиста Матвея Кисляка, который выступает за московский ЦСКА. Об этом сообщает газета Fotomac.

По информации источника, тренерский штаб видит в Кисляке возможность усилить центр поля команды. Отмечается, что игрок с большой долей вероятности ответит положительно, поскольку хочет попробовать свои силы в еврокубках.

В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого «Фенербахче». Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 59 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.

Звонкий пони
Звонкий пони
18 октября в 22:24
если предложат 25 хотя бы надо отпускать.но он должен точно знать что нужен тренеру
Alean
Alean
18 октября в 18:26
25 млн вполне реальная цена. Можно продать и например купить наконец-то Нападающего.
A.S.A
A.S.A
18 октября в 18:08
Кисляк молодой, перспективный игрок, которому есть еще куда расти! Сейчас перед ним стоит серьезный выбор, с одной стороны родная страна, родной клуб который лидирует в РПЛ и имеет хорошие шансы завоевать чемпионство! С дркгой стороны, за ним пишел вполне себе большой европейский клуб, который так же лидирует в своем чемпионате, плюс играет в ЕК, а для молодого игрока это новый опыт и новый уровень, плюс, этот клуб может стать трамплином для Кисляка, глядишь, можно будет дальше перебраться уже в команду из топ 5 Лиг...так,что Моте стоит хорошенечко всё взвесить, кем ты хочешь стать Головиным или Бариновым?!
nubom
nubom
18 октября в 17:52, ред.
Я понял все это так:
-Галатасарай пытается усилить глубину состава,
-основной целью тренерского штаба ЦСКА является подготовка своих ведущих футболистов для выступления в турецких командах,
-Кисляк мечтает провести несколько матчей в еврокубках поближе к полю…
shur
shur
18 октября в 17:46
...вот если бы тогда был ВТБ : "...никого бы не продали,парню зарплату подняли и ЦСКА стал бы чемпионом!".....(весёлая реклама)
Брулин
Брулин
18 октября в 17:34
В принципе если дадут 25-30 миллионов парня можно и продать. Если что его всегда можно взять в аренду.
Red blu
Red blu
18 октября в 17:28
Хотеть не вредно, только кто же его вам отдаст.
kp55uwskbnah
kp55uwskbnah
18 октября в 17:24
Нужно продавать срочно, через год в РПЛ Кисляк станет обычным заурядным зажравшимся игроком.
sv_1969
sv_1969
18 октября в 17:00
Коняшкам надо сто раз подумать, чем продать его в турцию
Джохар Ву
Джохар Ву
18 октября в 16:55
Надо соглашаться, Галатасарай у всех на слуху, участвует в ЛЧ, пока что топ 1 в СуперЛиге Турции! Трамплин еще тот
particular
particular
18 октября в 16:54
Если ЦСКА предполагает на что-то рассчитывать в этом сезоне, то следует полагаться на Кисляка, а не без него...
Romeo 777
Romeo 777
18 октября в 16:27
Для самого Кисляка по сути отличное продолжение карьеры. Если вообще интерес правдивый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 октября в 16:24
Для этого нужно одно условие...
Чтоб ЦСКА захотел зимой ослабить состав продажей полузащитника Кисляка...
