«Галатасарай» хочет зимой усилиться полузащитником ЦСКА Кисляком

1760793436

18 октября 2025, 16:17

Турецкий «Галатасарай» в январе намерен купить российского футболиста , который выступает за московский ЦСКА . Об этом сообщает газета Fotomac.

По информации источника, тренерский штаб видит в Кисляке возможность усилить центр поля команды. Отмечается, что игрок с большой долей вероятности ответит положительно, поскольку хочет попробовать свои силы в еврокубках.

В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого «Фенербахче». Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн.