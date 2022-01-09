Роналду раздумывает над уходом из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.
Португалец недоволен результатами «красных дьяволов» в текущей кампании и состоянием клуба. Данную ситуацию Роналду уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем.
Если положение дел не изменится, Криштиану может уйти из МЮ.
но в Химках тоже легко не будет !
но в Химках тоже легко не будет !
В МЛС возьмут за бренд, а остальные теперь пять раз подумают, прежде чем предложить работу...
В МЛС возьмут за бренд, а остальные теперь пять раз подумают, прежде чем предложить работу...
а Роналду пусть в МЛС поиграет
а Роналду пусть в МЛС поиграет