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Роналду раздумывает над уходом из «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:18

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Португалец недоволен результатами «красных дьяволов» в текущей кампании и состоянием клуба. Данную ситуацию Роналду уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем.

Если положение дел не изменится, Криштиану может уйти из МЮ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:58
всё возможно ...
но в Химках тоже легко не будет !
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
вчера в 16:30
Роналду 14 голов за 17 матчей,камбэки и вытащил МЮ в плей-офф, карлан 1 гол в лиге фермеров😂😂😂
протон
протон
вчера в 14:39
Вообще с руководством МЮ этого можно было ожидать, сколько лет они уже не могут выйти из кризиса, лет 15, не меньше, с ухода Сэра Алекса, а ведь они являются самым богатым клубом мира и экономически привлекательным... Пригласили жулика Рангника который давно уже не тренерует, а занимается финансовыми махинациями, распилом бюджета на левых трансферах, чем он и запомнился в Локо прежде всего
SonicStar
SonicStar ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 13:50
Так ему хочется в ЛЧ играть, чтобы, не дай Бог, Месси его по годам не обскакал )
FERIS
FERIS
вчера в 13:42
Очередной вброс от журналюг....
STVA 1
STVA 1 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 13:25
Действительно! Он же голодает)))
Igo0rek
Igo0rek ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:32
С точки зрения маркетинга, думаю в Европе тоже найдутся плюс/минус близкими к топам клубы.
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:15
С тремя составами игроков хорошего уровня так и будет продолжаться не пойми что в команде
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:40
Для МЮ это будет только во благо. Возрастной и дорогостоящий футболист, пытающийся в каждом матче только набить свою статистику. Вот кому он будет нужен после МЮ? Разве что в МЛС?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:37
Хорошо хоть не разорил МЮ как Лео барсу
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:31
Жаль конечно. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:03
Быстро любовь к МЮ, к сэру Алексу закончилась.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:58
Это Благо для МЮ!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:38
Прыгает как из койки в койку. От одних к другим. Футбольная проституция
ОПС
ОПС
вчера в 10:34
И кому он нужен будет.
xajaks
xajaks
вчера в 10:30
Эту " Новость" уже раз 5 читал за последние несколько месяцев...
Elliada
Elliada ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 10:30
Как говорится, плохому танцору
sash71
sash71 ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 10:30
И Поче от этого совсем сойдет с ума )
ariec93
ariec93 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 10:28
Ну в ПСЖ могут ради хайпа, Месси и Роналду в одной команде, ух.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 10:27
Ему 36. выиграл все, что только можно. Пусть лучше тащит МЮ. где сможет, нежели мотается по клубам.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:58
Нигде не приживается, везде ему плохо, всё не по его, тренера плохие, партнёры тоже хреновые...
particular
particular
вчера в 09:52
Уйти не проблема... Сложности могут быть с последующим трудоустройством...
В МЛС возьмут за бренд, а остальные теперь пять раз подумают, прежде чем предложить работу...
1bear
1bear
вчера в 09:52
спасибо большое скажем Рангнику , после МЮ его уже никуда не возьмут...
а Роналду пусть в МЛС поиграет
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:01
Надо было в ПСЖ идти, там и платили бы, и ЛЧ на каждый год обеспечен
sash71
sash71
вчера в 08:47
На 37-ом году жизни МЮ для него лучший вариант. Если он думает, что его оторвут с руками и ногами Реал, ПСЖ, МС или Ливерпуль то это навряд ли. Если уже собрался уходить то прямая дорога в MLS там вполне может ещё позвездить и насобирать дополнительных подписчиков в инсту.
Elliada
Elliada
вчера в 08:41
А как же любовь к клубу, о которой он говорил? МЮ к нему со всей душой - отдали ему 7-ой номер, платят 30 млн, дают пробивать пенальти и штрафные, все играют на него, тренера поменяли по его требованию. А он что?
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:31
Давай в Спартак
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:20
Не на долго его хватило
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