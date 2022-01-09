Роналду раздумывает над уходом из «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:18

Нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Португалец недоволен результатами «красных дьяволов» в текущей кампании и состоянием клуба. Данную ситуацию Роналду уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем.