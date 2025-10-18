 
 
 
Игроки «Спартака» и «Ростова» вышли на матч в футболках в честь Симоняна

18 октября 2025, 15:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» и «Ростова» вышли на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в специальных футболках в честь олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Матч проходит на «Лукойл-Арене» в субботу. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на игру в футболках с изображением Симоняна и надписью «Симонян 99». Футболисты «Спартака» также вышли со специальным шевроном с изображением Симоняна и надписью «С днем рождения, Никита Павлович» на игровой форме. Также лучшему бомбардиру в истории «Спартака» посвящена программа перед игрой. Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, генеральный директор клуба Сергей Некрасов вручили Симоняну игровую футболку красно-белых с 99-м номером.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

