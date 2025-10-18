 
 
 
Талалаев оценил работу Слуцкого в Китае

18 октября 2025, 16:20

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий является большим профессионалом. Такое мнение высказал наставник «Балтики» Андрей Талалаев.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Ранее китайский клуб продлил соглашение с тренером до конца 2027 года.

«Я очень рад за российского тренера и жалею, что СМИ мало это освещают. Потому что то, что он делает в Китае, это показатель качественной работы после долгого перерыва, — сказал Талалаев. — Я очень рад, что человек доказывает, что профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе, в том числе и таком, как Китай».

Слуцкому 54 года, под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая. До работы в Китае Слуцкий тренировал казанский «Рубин», который возглавлял с 2019 по 2022 год. Также он работал в элистинском «Уралане», «Москве», самарских «Крыльях Советов», московском ЦСКА, английском «Халле» и нидерландском «Витессе».

С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе со сборными Уэльса, Англии и Словакии.

stanichnik
stanichnik
18 октября в 18:03
Талалаев явно собрался "за бугор" на работу и теперь, после лестных отзывов деятельности Слуцкого в Китае, ждёт, что тот замолвит в поднебесной ответное словечко и за Талалаева. Но наверное, всё же, лучше всяких слов будут спортивные результаты его команды по итогам сезона.
болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
18 октября в 17:59
....человек с прекрасным чувством юмора,по определению не может
быть не профессионалом!!!
j2nj8zjzgj29
j2nj8zjzgj29
18 октября в 17:28
Теперь Талалаев будет ждать как оценит Слуцкий его работу.
STVA 1
STVA 1
18 октября в 16:59
Ну вот сёдня Андрюши много)))
