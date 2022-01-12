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Защитник «Эвертона» Динь сегодня подпишет контракт с «Астон Виллой»

вчера, 20:47

Защитник «Эвертона» Люка Динь переходит в «Астон Виллу».

Французский игрок в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт. СМИ сообщали, что его трансфер обойдется клубу из Бирмингема в 30 миллионов евро.

В рамках сделки вингер «Виллы» Анвар Эль-Гази присоединится к «Эвертону» на правах аренды. Он также пройдет медосмотр и подпишет контракт сегодня.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:44
Бирмингемцы серьезно усиливаются в зимнее ТО
Взяли в атаку Каутиньо, в защитную линию беруть Диня, который любит подключаться к атакам и может закрыть весь фланг. Стиви Джи решил выстроить более атакующую команду, тем интересней будет борьба в АПЛ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:58
Должен усилить АВ
протон
протон
вчера в 20:52
Там Мстителей собирают, что ли?
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