Защитник «Эвертона» Динь сегодня подпишет контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Эвертона» Люка Динь переходит в «Астон Виллу».
Французский игрок в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт. СМИ сообщали, что его трансфер обойдется клубу из Бирмингема в 30 миллионов евро.
В рамках сделки вингер «Виллы» Анвар Эль-Гази присоединится к «Эвертону» на правах аренды. Он также пройдет медосмотр и подпишет контракт сегодня.
Взяли в атаку Каутиньо, в защитную линию беруть Диня, который любит подключаться к атакам и может закрыть весь фланг. Стиви Джи решил выстроить более атакующую команду, тем интересней будет борьба в АПЛ.
Взяли в атаку Каутиньо, в защитную линию беруть Диня, который любит подключаться к атакам и может закрыть весь фланг. Стиви Джи решил выстроить более атакующую команду, тем интересней будет борьба в АПЛ.