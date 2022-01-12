Защитник «Эвертона» Динь сегодня подпишет контракт с «Астон Виллой»

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вчера, 20:47

Защитник «Эвертона» переходит в «Астон Виллу».

Французский игрок в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт. СМИ сообщали, что его трансфер обойдется клубу из Бирмингема в 30 миллионов евро.

В рамках сделки вингер «Виллы» присоединится к «Эвертону» на правах аренды. Он также пройдет медосмотр и подпишет контракт сегодня.