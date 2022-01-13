Жиго близок к переходу в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, скорее всего, продолжит карьеру в «Трабзонспоре».
Француз уведомил руководство «красно-белых», что не будет продлевать контракт. «Трабзонспор» является главным претендентом на подписание игрока. Ожидается, что Жиго официально будет объявлен в качестве футболиста турецкого клуба в течение недели.
Ещё одним претендентом на Жиго является «Рома».
Турецким СМИ веры нет, да и сам Жиго вряд ли в Турцию поедет, что там делать?
Турецким СМИ веры нет, да и сам Жиго вряд ли в Турцию поедет, что там делать?