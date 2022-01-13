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Жиго близок к переходу в «Трабзонспор»

сегодня, 13:24

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, скорее всего, продолжит карьеру в «Трабзонспоре».

Француз уведомил руководство «красно-белых», что не будет продлевать контракт. «Трабзонспор» является главным претендентом на подписание игрока. Ожидается, что Жиго официально будет объявлен в качестве футболиста турецкого клуба в течение недели.

Ещё одним претендентом на Жиго является «Рома».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:26
Что то есть сомнения по поводу Турции.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:25
Не верю.если только турки дали больше Федуна в раза два-три.и в это не верю)
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:55
Скорее всего турки насыпали ему ляма 3.5. Федун зажал. А у лягушатни в середняках больше ляма очень мало кто получает.Не думаю что из любви к Турляндии вместо 1/8 ЛЕ туда пошел. Пусть сильного лега берут на его место. А хендрикса в химки.
cftyjk
cftyjk
сегодня в 14:54
Как свой паспорт добудет из клача Заремы,так и свалит хоть куда нибудь.....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:50
Если так ,то на хрена ему какая-то Турция ,если он рвался домой, к семье, во Францию ? Не знаешь кому верить ! И ,вообще , побыстрее бы закончился весь этот трёп и начинался чемпионат ,а то уже этот теннис со снукером на ТВ , честно говоря ,уже в печёнках !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:36
Брехня какая то , то Рома то Тразонспор, врет ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:27
Ты до сих пор веришь в сказки от руководства Спартака?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:26
Для Спартака это потеря
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:06
Тем более, как я думаю, Жиго при необходимости найдет клуб по приличнее , или даже более сильный клуб найдет Жиго. Я не прав?
makkie
makkie
сегодня в 13:52
"Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности",- сказал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:47
Не думаю что это правда
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:42
Остаётся пожелать успехов в новом клубе!!!
makkie
makkie
сегодня в 13:41
Бредятина!
Турецким СМИ веры нет, да и сам Жиго вряд ли в Турцию поедет, что там делать?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:40
Как будто собирался в другой клуб.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:34
Спартак особо ничего не потеряет.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:25
Жиго близок к переходу в «Трабзонспор» - ну и хорошо!
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