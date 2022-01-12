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«Динамо» анонсировало трансфер Смолова

вчера, 17:22

Пресс-служба «Динамо» анонсировала трансфер форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

Ранее трансфер подтвердил «Локомотив».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17
13:29
«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо».
17:22
«Динамо» анонсировало трансфер Смолова

......от Черкизово до "Динамо"...пешком...3 часа 53 минуты....
протон
протон
вчера в 18:46
- Федя, а правда, что ты нападающий?
- Не, неправда.
баск
баск
вчера в 18:09
Хороший клипчик..

Духоподъёмный и со значением)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:57
На стадионе Федю должен был встретить старый полицейский и хриплым голосом сказать: "Добро пожаловать в органы, сынок!".
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:32
мл сержат Федя Мазюикин - поступил в распоряжение фк ДИНАМО Москва...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:24
Наконец-то свершилось! А то заинтриговали.
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