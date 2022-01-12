Пресс-служба «Динамо» анонсировала трансфер форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.
Ранее трансфер подтвердил «Локомотив».
Accio, forward 🪄#ДинамоМосква #ПораВозвращаться pic.twitter.com/mAeSZVScFb— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Пресс-служба «Динамо» анонсировала трансфер форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.
Ранее трансфер подтвердил «Локомотив».
Accio, forward 🪄#ДинамоМосква #ПораВозвращаться pic.twitter.com/mAeSZVScFb— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо».
17:22
«Динамо» анонсировало трансфер Смолова
......от Черкизово до "Динамо"...пешком...3 часа 53 минуты....
«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо».
17:22
«Динамо» анонсировало трансфер Смолова
......от Черкизово до "Динамо"...пешком...3 часа 53 минуты....
- Не, неправда.
- Не, неправда.
Духоподъёмный и со значением)
Духоподъёмный и со значением)