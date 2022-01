Тим Кэхилл присутствовал на тренировке московского «Динамо»

Московское «Динамо» готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре. Сегодня на тренировке «бело-голубых» побывал легендарный австралийский игрок .

Сейчас Тим занимает должность спортивного директора Aspire Academy, на базе которой москвичи проводят свой первый в 2022 году тренировочный сбор.

Сегодня к нам на тренировку заглянул легендарный футболист сборной Австралии — Тим Кэхилл🌟



Сейчас Тим занимает должность спортивного директора @Aspire_Academy , на базе которой мы проводим первый ВТБ тренировочный сбор🇶🇦



Thanks for your hospitality, Tim!🤝#ДинамоМосква pic.twitter.com/NUN70Sb1hI

ФК