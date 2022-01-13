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Тим Кэхилл присутствовал на тренировке московского «Динамо»

вчера, 21:17

Московское «Динамо» готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре. Сегодня на тренировке «бело-голубых» побывал легендарный австралийский игрок Тим Кэхилл.

Сейчас Тим занимает должность спортивного директора Aspire Academy, на базе которой москвичи проводят свой первый в 2022 году тренировочный сбор.

Кэхилл известен по выступлениям за «Эвертон» и сборную Австралии. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Австралии. На его счету 50 голов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:22
Ничего такого. Так и должно быть.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:04
Что в этом удивительного? Любой гостеприимный хозяин на его месте поступил бы так же, пришёл пообщаться с тренерским штабом, а заодно узнать, как разместились, какие пожелания, ведь это часть его работы. От отношения принимающей стороны зависит и коммерческий успех этой базы, ведь футбольный клуб Динамо проводит там свои тренировочные сборы небезвозмездно, а за оплату. И от того, на каком уровне комфорта, качества поля, оснащённости спорт.зала, организация питания и так далее, в общем всё, что связано пребывания футболистов будет зависеть дальнейшее сотрудничество с этой тренировочной базой. А если повезёт, то и наша Сборная может разместится там во время проведения ЧМ-2022, но туда надо ещё отобраться. Болейте за своих, а не против чужих!
Максим Башагин
Максим Башагин ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 21:57
Лейтон Бейнс и Тим Ховард
протон
протон
вчера в 21:49
Просили топа?, вот он.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:23
Действительно легенда. Сейчас навскидку и не скажешь, кто в Эвертоне достоин этого звания
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:20
Выдающийся игрок
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