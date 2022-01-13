В РФС отреагировали на то, что сборная будет готовиться к Польше в Турции

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вчера, 20:33

В Российской футбольном союзе ( РФС ) отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к поединку с Польшей в Турции:

План подготовки сборной к стыковому матчу с Польшей находится на стадии утверждения и будет вскоре опубликован на официальных ресурсах РФС .