В РФС отреагировали на то, что сборная будет готовиться к Польше в Турции

В Российской футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к поединку с Польшей в Турции:
План подготовки сборной к стыковому матчу с Польшей находится на стадии утверждения и будет вскоре опубликован на официальных ресурсах РФС.
По итогам отборочного турнира на ЧМ-2022 россияне заняли 2-е место в группе и сразятся за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне встретятся с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.
Дай Бог сон в руку, который видел!). И даже счееет!)).
Дай Бог сон в руку, который видел!). И даже счееет!)).
Сейчас ещё пожалуются, что Россия размещает свою сборную на территории Турции в близи этих стран.
Сейчас ещё пожалуются, что Россия размещает свою сборную на территории Турции в близи этих стран.