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В РФС отреагировали на то, что сборная будет готовиться к Польше в Турции

вчера, 20:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

В Российской футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к поединку с Польшей в Турции:

План подготовки сборной к стыковому матчу с Польшей находится на стадии утверждения и будет вскоре опубликован на официальных ресурсах РФС.

По итогам отборочного турнира на ЧМ-2022 россияне заняли 2-е место в группе и сразятся за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне встретятся с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Лишь бы толк был.
1 984
1 984
сегодня в 02:23
Лишь бы на пользу пошло.
Аксинья
Аксинья ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:03
Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:56
А зачем Турция. ..??? Готовиться надо на том стадионе , где играть будут с Поляками
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:44
Пусть хоть в Африке готовятся, лишь бы выиграли!
Futurista
Futurista
вчера в 21:29
В Тибет к монахам надо ехать готовиться...
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:28
Не заслужили они Турцию,в Сибирь их сослать всех
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:21
"И дым отечества нам сладок и приятен." (С))...
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:12
Они об этом узнали из СМИ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:05
Закрыть на базе. Ни каких жён, любовниц, интернета, смартфонов, стрелялок и т.п..
Дай Бог сон в руку, который видел!). И даже счееет!)).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:00
Каждый день будет дорог, каждый час, каждая минута. Плюс перелеты, плюс корона...Готовиться в Москве, как на последний бой. Турцию им подавай.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:53
В Турции климат как в марте в Москве.
112910415
112910415
вчера в 20:50
неясно, в чем смысл новости
zcwye63uwfe2
zcwye63uwfe2
вчера в 20:48
Ни о чем
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:47
А тут дымовая завеса к чему???
beefs
beefs
вчера в 20:44
Руководству сборной виднее где будет лучше подготовить игроков к матчвм...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:41
Откуда такая информация? Россия уже с осени не может напасть на Украину (по мнению самой Украины и Польши).
Сейчас ещё пожалуются, что Россия размещает свою сборную на территории Турции в близи этих стран.
протон
протон
вчера в 20:39
Этим без разницы, где готовиться. Хоть в Арктике, хоть в Африке.
311
311
вчера в 20:38
Кальянная уже забронирована
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:35
Вообще без разницы где. Главное, чтобы результат был!
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