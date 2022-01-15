АПЛ подтвердила перенос матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Тоттенхэм» на своём официальном сайте опубликовал заявление Английской Премьер-Лиги относительно переноса матча 22-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

По просьбе «Арсенала» правление Премьер-Лиги собралось сегодня и, к сожалению, приняло решение перенести выездной матч клуба против «Тоттенхэма», который должен был состояться в воскресенье, 16 января.

Поскольку у «Арсенала» было меньше здоровых игроков, чем необходимо для матча (13 полевых игроков и один вратарь), правление приняло заявку клуба. Решение является результатом заболевания коронавирусом, травм и футболистов, который выступают на Кубке африканских наций. Все клубы могут подать заявку на перенос матча, если причиной их запроса является коронавирус.