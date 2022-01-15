ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

АПЛ подтвердила перенос матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»

сегодня, 18:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 19:30 Не начался

«Тоттенхэм» на своём официальном сайте опубликовал заявление Английской Премьер-Лиги относительно переноса матча 22-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

По просьбе «Арсенала» правление Премьер-Лиги собралось сегодня и, к сожалению, приняло решение перенести выездной матч клуба против «Тоттенхэма», который должен был состояться в воскресенье, 16 января.

Поскольку у «Арсенала» было меньше здоровых игроков, чем необходимо для матча (13 полевых игроков и один вратарь), правление приняло заявку клуба. Решение является результатом заболевания коронавирусом, травм и футболистов, который выступают на Кубке африканских наций. Все клубы могут подать заявку на перенос матча, если причиной их запроса является коронавирус.

Все новости
Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» будет перенесён
Сегодня, 17:26 Комментарии6
Тухель о переносах: «„Челси“ заставили играть, когда, возможно, не стоило»
Сегодня, 09:16 Комментарии5
Матч «Эвертон» — «Лестер» перенесён из недобора игроков у гостевой команды
09 января Комментарии7
Официально«Краснодар» проведёт товарищескую игру с «Легией» в Дубае
07 января ФотоКомментарии10
Официально«Арсенал» сообщил о переносе матча АПЛ против «Бернли»
06 января Комментарии2
Матч «Лилль» — «Лорьян» отложен из-за вспышек COVID-19 в обеих командах
06 января Комментарии5
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:33
Перенос не должен остудить горячий поединок соседей по таблице...
sash71
sash71
сегодня в 19:01
Интересно на когда? С таким плотным календарем еще надо найти свободные даты куда впихнуть
протон
протон
сегодня в 18:45
В Арсенале ОДИН случай ковида! Перенос из-за КАН и травм. Ливерпулю видимо без Салаха и Мане надо тоже отказываться играть.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 18:36
Вот и у огненного Арсенала проблемы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100