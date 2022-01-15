Тухель о переносах: «„Челси“ заставили играть, когда, возможно, не стоило»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал мнение, согласно которому матчи в чемпионате Англии переносят скорее из-за травм и вызовов игроков в сборные, чем из-за положительных тестов на коронавирус.
Я очень и очень надеюсь, что это не так, потому что иначе я был бы крайне зол, поскольку мы делаем все, чтобы наши матчи состоялись.
Нас заставили играть, когда мы считали, что, возможно, не стоит проводить матч, поэтому я могу только очень надеяться, что правила одинаковы для всех.
Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».