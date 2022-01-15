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Тухель о переносах: «„Челси“ заставили играть, когда, возможно, не стоило»

сегодня, 09:16

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал мнение, согласно которому матчи в чемпионате Англии переносят скорее из-за травм и вызовов игроков в сборные, чем из-за положительных тестов на коронавирус.

Я очень и очень надеюсь, что это не так, потому что иначе я был бы крайне зол, поскольку мы делаем все, чтобы наши матчи состоялись.

Нас заставили играть, когда мы считали, что, возможно, не стоит проводить матч, поэтому я могу только очень надеяться, что правила одинаковы для всех.

Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:17
Челси настроены по боевому!
kust07
kust07
сегодня в 11:05
Судя по делам правила не для всех одинаковые
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:48
Правила НЕ одинаковы для всех!) Это уже неоднократно ФА показало в действии 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:20
Условия должны быть для всех одинаковые
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