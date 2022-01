«Челси» выиграл только один из последних шести матчей АПЛ

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля выиграли всего одну из последних шести игр в рамках чемпионата Англии — в гостях у «Астон Виллы» (3:1). Ещё четыре матча «синие» сыграли вничью — 1:1 с «Эвертоном», 0:0 с «Вулверхэмптоном», 1:1 с «Брайтоном» и 2:2 с «Ливерпулем».

