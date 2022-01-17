«Бернли» попросил перенести матч с «Уотфордом»

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сегодня, 18:09

«Бернли» попросил Английскую Премьер-Лигу перенести матч 17-го тура против «Уотфорда».

«Футбольный клуб „Бернли“ может подтвердить, что подал заявку в Премьер-лигу на перенос домашнего матча во вторник вечером с „Уотфордом“.

Решение подать заявление было принято неохотно из-за большого числа травм и случаев заболевания Covid-19 в команде.

Совет Премьер-лиги соберется сегодня позже, чтобы рассмотреть заявку и проинформировать оба клуба о своем решении», — говорится в заявлении клуба.