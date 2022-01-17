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«Бернли» попросил перенести матч с «Уотфордом»

сегодня, 18:09
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли-:-Логотип футбольный клуб УотфордУотфордЗавтра в 22:30 Не начался

«Бернли» попросил Английскую Премьер-Лигу перенести матч 17-го тура против «Уотфорда».

«Футбольный клуб „Бернли“ может подтвердить, что подал заявку в Премьер-лигу на перенос домашнего матча во вторник вечером с „Уотфордом“.

Решение подать заявление было принято неохотно из-за большого числа травм и случаев заболевания Covid-19 в команде.

Совет Премьер-лиги соберется сегодня позже, чтобы рассмотреть заявку и проинформировать оба клуба о своем решении», — говорится в заявлении клуба.

Ранее АПЛ подтвердила перенос матча «Тоттенхэм» — «Арсенал».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:26
Надо пойти на встречу команде!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:16
У Бернли и так уже накопилось четыре матча, а Уотфорда два и ещё просят. Потом будут по три матча в неделю проводить.
протон
протон
сегодня в 18:14
"Бёрнли" свои перенесённые матчи будет доигрывать после окончания сезона
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:12
За здоровьем совсем не следят.
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