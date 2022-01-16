«Бетис» и «Севилья» сегодня доиграют свой матч. Начало — в 18:00 по мск

Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в поединке 1/8 финала против «Севильи».
Встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Бетиса». В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. После этого главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отправил команды в раздевалку.
Доигровка матча (без зрителей) начнется в 18:00 по московскому времени.
Наказание должно быть субьектным и персональным, и вне спортивно плоскости как и само правонарушение.
Иными словами вычислить бросавшего и впаять пару лет отдыха на нарах, а сам клуб наказать закрытием трибун либо штрафом если с их стороны были нарушения протоколов безопасности.
С какого перепугу у Бетиса должны отбирать очки из-за рандомного 56а на трибуне.
Наказание должно быть субьектным и персональным, и вне спортивно плоскости как и само правонарушение.
Иными словами вычислить бросавшего и впаять пару лет отдыха на нарах, а сам клуб наказать закрытием трибун либо штрафом если с их стороны были нарушения протоколов безопасности.
С какого перепугу у Бетиса должны отбирать очки из-за рандомного 56а на трибуне.
P.S. Проигравший вылетает - добавляет накал страстей в этом дерби. Придет испанец на работу, будет что обсудить с коллегами
P.S. Проигравший вылетает - добавляет накал страстей в этом дерби. Придет испанец на работу, будет что обсудить с коллегами