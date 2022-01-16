«Бетис» и «Севилья» сегодня доиграют свой матч. Начало — в 18:00 по мск

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сегодня, 12:57

Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в поединке 1/8 финала против «Севильи».

Встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Бетиса». В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. После этого главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отправил команды в раздевалку.

Доигровка матча (без зрителей) начнется в 18:00 по московскому времени.