ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Кубок 2021/2022

«Бетис» и «Севилья» сегодня доиграют свой матч. Начало — в 18:00 по мск

сегодня, 12:57
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяВчера в 23:30 Матч перенесен

Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в поединке 1/8 финала против «Севильи».

Встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Бетиса». В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. После этого главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отправил команды в раздевалку.

Доигровка матча (без зрителей) начнется в 18:00 по московскому времени.

Все новости
ОфициальноАПЛ подтвердила перенос матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Вчера, 18:24 Комментарии5
Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» будет перенесён
Вчера, 17:26 Комментарии7
Тухель о переносах: «„Челси“ заставили играть, когда, возможно, не стоило»
Вчера, 09:16 Комментарии5
Матч «Эвертон» — «Лестер» перенесён из недобора игроков у гостевой команды
09 января Комментарии7
Официально«Краснодар» проведёт товарищескую игру с «Легией» в Дубае
07 января ФотоКомментарии10
Официально«Арсенал» сообщил о переносе матча АПЛ против «Бернли»
06 января Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:41
верное решение. Те кто орут про технарь - не далеки. Зачем не спортивные вещи должны решать исход спортивного состязания.
Наказание должно быть субьектным и персональным, и вне спортивно плоскости как и само правонарушение.
Иными словами вычислить бросавшего и впаять пару лет отдыха на нарах, а сам клуб наказать закрытием трибун либо штрафом если с их стороны были нарушения протоколов безопасности.
С какого перепугу у Бетиса должны отбирать очки из-за рандомного 56а на трибуне.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 15:02
Технарь обязательно. но это два клуба с одного города, два клуба борятся за медали, лишать всех такого дерби, пусть даже и в кубке, было бы очень печально. Скорее всего это и приняли во внимание.
P.S. Проигравший вылетает - добавляет накал страстей в этом дерби. Придет испанец на работу, будет что обсудить с коллегами
Накир
Накир
сегодня в 14:51
За такое вообще то и технарь можно влепить...пусть занимаются своими фанатами
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:33
Технарь Бетису
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:25
Пусть победит сильнейший.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:12
Надо было технарь Бетису впаять а то совсем фанаты распоясаются как во Франции и будем в каждом втором матче подобное хулиганство наблюдать. Сегодня кинули палкой, а в следующий раз кинут нож или еще что. Так могут и убить кого-нибудь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:25
И всё-таки надо было засчитывать поражение.
Baggio R.
Baggio R. ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 13:13
Так ведь написано, что будет доигран, а не переигран.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:10
Из за нескольких ненормальных срывается матч....
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:03
А интересно: сыграют со счета - 1:1, или снова - с 0:0?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100