Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

Голкипер «Челси» Эдуар Менди стал обладателем премии The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».
Также на награду претендовали Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ) и Мануэль Нойер («Бавария»).
Менди выступает за «Челси» с осени 2020 года.
Игрок сборной Сенегала Менди был подписан бывшим тренером Фрэнком Лэмпардом в начале прошлого сезона, и его влияние сразу же помогло "синим" победить в Лиге чемпионов под руководством Томаса Тухеля.
Менди выдержал конкуренцию Джанлуиджи Доннаруммы и Мануэля Нойера в финале, чтобы выиграть престижную награду. И без него Челси не может, просто не может. Когда он играет - я спокоен. Спасибо парень, мои поздравления и удачи!
Игрок сборной Сенегала Менди был подписан бывшим тренером Фрэнком Лэмпардом в начале прошлого сезона, и его влияние сразу же помогло "синим" победить в Лиге чемпионов под руководством Томаса Тухеля.
Менди выдержал конкуренцию Джанлуиджи Доннаруммы и Мануэля Нойера в финале, чтобы выиграть престижную награду. И без него Челси не может, просто не может. Когда он играет - я спокоен. Спасибо парень, мои поздравления и удачи!