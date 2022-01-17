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Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

сегодня, 21:28

Голкипер «Челси» Эдуар Менди стал обладателем премии The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».

Также на награду претендовали Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ) и Мануэль Нойер («Бавария»).

Менди выступает за «Челси» с осени 2020 года.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:06
Ну вообще-то справедливо, раз они выиграли ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:48
Респект, действительно топ вратарь
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:45
29-летний сенегалец стал первым в истории африканским вратарем, выигравшим ЛЧ, после того как в прошлом сезоне повторил рекорд по сухим матчам в турнире (9 игр).... он также стал первым вратарём, который 9 раз сыграл на ноль в дебютном сезоне ЛЧ.... ну а так что, супер, очень рад за него.... космический путь проделал за год... ну а церемония вручения наград проходит в онлайн-формате в швейцарском Цюрихе в понедельник.... а сам пПриз присуждался по итогам голосования болельщиков и международного жюри, состоящего из действующих тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов от каждой страны.... одно слово ЗАСЛУЖИЛ....
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 21:34
Голкипер «Челси» Эдуар Менди признан лучшим вратарем ФИФА среди мужчин 2021 года.

Игрок сборной Сенегала Менди был подписан бывшим тренером Фрэнком Лэмпардом в начале прошлого сезона, и его влияние сразу же помогло "синим" победить в Лиге чемпионов под руководством Томаса Тухеля.

Менди выдержал конкуренцию Джанлуиджи Доннаруммы и Мануэля Нойера в финале, чтобы выиграть престижную награду. И без него Челси не может, просто не может. Когда он играет - я спокоен. Спасибо парень, мои поздравления и удачи!
drug01
drug01
сегодня в 21:29
так держать
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