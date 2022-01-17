Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

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сегодня, 21:28

Голкипер «Челси» стал обладателем премии The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».

Также на награду претендовали Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ ПСЖ ) и Мануэль Нойер («Бавария»).

Менди выступает за «Челси» с осени 2020 года.