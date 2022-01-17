Тухель признан лучшим тренером года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.
В ушедшему году Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов.
На награду также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».
Если кто-то считает, что Пеп не достоин, то напомню. В прошлом году лучшим стал Клопп, который выиграл только АПЛ, а не Флик, который выиграл всё.
Если кто-то считает, что Пеп не достоин, то напомню. В прошлом году лучшим стал Клопп, который выиграл только АПЛ, а не Флик, который выиграл всё.