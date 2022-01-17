Тухель признан лучшим тренером года по версии ФИФА

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сегодня, 22:06

Главный тренер «Челси» признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА .

В ушедшему году Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

На награду также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».