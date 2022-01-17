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Тухель признан лучшим тренером года по версии ФИФА

сегодня, 22:06

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

В ушедшему году Тухель привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

На награду также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 23:01
А что тут все претендовали на победу? Речь про Челси, Сити и сборную Италии
протон
протон
сегодня в 22:50
Полгода понадобилась ему, что бы привести клуб к победе в ЛЧ. Кинуть при этом удалось Гвардиолу у которого до сих пор 🔥и после этого по всей видимости тоже будет
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:42
Они также смотрят на вероятность победы у каждой команды. у МС он был гораздо выше. Гвардиола только лишь стабилен в лигах, на длинных отрезках, но на вылет проваливается с мощнейшими составами, как это было ещё в Баварии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:41
Все трое достойны !!!
Elliada
Elliada ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 22:40
То есть только у Челси проблемы с ковидом и травмами? А по поводу состава, у МЮ состав дороже и где они?
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:39
Ну так у Гвардиолы состав подобран под него за 3 сезона. Туxель только Лукаку получил как усиление. МС дороже и качественней по составу чем любая другая команда в АПЛ. Как ты говоришь Туxель сдулася, банально потому, что играть из-за травм и ковида не кому. В прошлом матче, Сити по составу стоил в 2 раза дороже Челси. На краяx обороны у Челси мертвые Алонсо и Аспи играют без замен и так в каждой линии полная катастрофа. Да и к тому же, оценка за прошлый, а не текущий сезон...
sash71
sash71
сегодня в 22:33
Поздравляю Тухеля с этим достижением. Он по праву стал лучшим из лучших.
Elliada
Elliada ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 22:32
2 месяца назад Челси был на 5 очков выше МС, а теперь на 13 ниже. Тухель сдулся, а Гвардиола стабилен.
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:28
Гвардиола работает с командой уже сколько сезонов. Туxель пришел по середине бедового сезона и в корни преобразил игру Челси.
particular
particular
сегодня в 22:26
Ну, если уж и не лучший, то уверенно держится в когорте доминантов...
Elliada
Elliada
сегодня в 22:20
ФИФА - это позорище. Как можно было дать Тухелю? Гвардиола должен был получить.

Если кто-то считает, что Пеп не достоин, то напомню. В прошлом году лучшим стал Клопп, который выиграл только АПЛ, а не Флик, который выиграл всё.
beefs
beefs
сегодня в 22:19
Классная троица, удачи вам, ребята...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 22:13
Каждый из троих заслужил.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:11
Достойных кандидатур было несколько.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:09
Гвардиола заслужил больше
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