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Ламела получил премию Пушкаша за гол рабоной за «Тоттенхэм»

сегодня, 21:54

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела получил премию Пушкаша за самый красивый гол года.

На церемонии The Best от ФИФА гол хавбека рабоной в игре за «Тоттенхэм» против «Арсенала» (1:2) был назван лучшим. Также на награду претендовали Патрик Шик («Байер») и Мехди Тареми («Порту»).

Видеоролик с голом Ламелы можно посмотреть по ссылке.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 22:38
Потрясный гол, еще вкуснее, что забит Арсеналу :)

Но вот Шика жаль, гол у него был просто на загляденье..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:30
Красивый гол
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:14
это пожалуй все чем отметился Ламела за ТТХ, не считая гнилый симуляций
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:04
Конечно же гол красавчик!
beefs
beefs
сегодня в 21:59
очень красивый гол...
протон
протон
сегодня в 21:58
Неожиданная, очень красивая и техничная рабона сквозь несколько защитников.

Магии всё меньше в современном футболе, но в тот момент Ламела сыграл гениально. Заслуженная награда!
asraeil
asraeil
сегодня в 21:56
Пожалуй согласен
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 21:55
Он молодец!
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