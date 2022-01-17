Ламела получил премию Пушкаша за гол рабоной за «Тоттенхэм»

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сегодня, 21:54

Полузащитник «Севильи» получил премию Пушкаша за самый красивый гол года.

На церемонии The Best от ФИФА гол хавбека рабоной в игре за «Тоттенхэм» против «Арсенала» (1:2) был назван лучшим. Также на награду претендовали Патрик Шик («Байер») и Мехди Тареми («Порту»).

Видеоролик с голом Ламелы можно посмотреть по ссылке.