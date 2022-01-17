Ламела получил премию Пушкаша за гол рабоной за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела получил премию Пушкаша за самый красивый гол года.
На церемонии The Best от ФИФА гол хавбека рабоной в игре за «Тоттенхэм» против «Арсенала» (1:2) был назван лучшим. Также на награду претендовали Патрик Шик («Байер») и Мехди Тареми («Порту»).
Видеоролик с голом Ламелы можно посмотреть по ссылке.
Но вот Шика жаль, гол у него был просто на загляденье..
Но вот Шика жаль, гол у него был просто на загляденье..
Магии всё меньше в современном футболе, но в тот момент Ламела сыграл гениально. Заслуженная награда!
Магии всё меньше в современном футболе, но в тот момент Ламела сыграл гениально. Заслуженная награда!