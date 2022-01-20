Агенты Юри Альберто: «Переговоры с „Зенитом“ идут успешно»

В агентстве, представляющем интересы футболиста «Интернасьонала» , прокомментировали информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки.

То, о чем пишут – правда. Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено.