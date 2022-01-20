ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агенты Юри Альберто: «Переговоры с „Зенитом“ идут успешно»

вчера, 22:44

В агентстве, представляющем интересы футболиста «Интернасьонала» Юри Альберто, прокомментировали информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки.

То, о чем пишут – правда. Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено.

Все новости
Слухи«Зенит» согласовал переход Юри Альберто
Вчера, 22:59 Комментарии20
СлухиЦСКА не хочет расставаться с Фуксом
Вчера, 22:36 Комментарии3
СлухиВоспитанник «Спартака» Репях может перейти в «Томь»
Вчера, 22:11 Комментарии1
Слухи«Локомотив» заплатит за Исидора 3,5 млн евро
Вчера, 21:46 Комментарии14
СлухиМелкадзе договорился с «Сочи»
Вчера, 17:51 Комментарии7
В «Химках» исключили возможность подписания Дзюбы
Вчера, 15:16 Комментарии21
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:02
А оно вона как получилось)
протон
протон
вчера в 22:56
Юри, ты дома.
Азмун, спасибо за все. Помню как все тут бомбили когда его подписали, писали "Дайте шанс Джорджевичу" и прочее. А оно вона как получилось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100