Агенты Юри Альберто: «Переговоры с „Зенитом“ идут успешно»

В агентстве, представляющем интересы футболиста «Интернасьонала» Юри Альберто, прокомментировали информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».
Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки.
То, о чем пишут – правда. Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено.
Азмун, спасибо за все. Помню как все тут бомбили когда его подписали, писали "Дайте шанс Джорджевичу" и прочее. А оно вона как получилось
Азмун, спасибо за все. Помню как все тут бомбили когда его подписали, писали "Дайте шанс Джорджевичу" и прочее. А оно вона как получилось