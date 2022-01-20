ЦСКА не хочет расставаться с Фуксом

Руководство ЦСКА не планирует расставаться с защитником Бруно Фуксом.
Утверждается, что тренерский штаб высоко оценивает навыки 22-летнего футболиста. Клуб не собирается отдавать бразильца в аренду этой зимой.
Руководство ЦСКА не планирует расставаться с защитником Бруно Фуксом.
Утверждается, что тренерский штаб высоко оценивает навыки 22-летнего футболиста. Клуб не собирается отдавать бразильца в аренду этой зимой.
У Фукса навыки, у Гайча потенциал, а вместе они фиаско за солидные деньги...
У Фукса навыки, у Гайча потенциал, а вместе они фиаско за солидные деньги...