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ЦСКА не хочет расставаться с Фуксом

вчера, 22:36

Руководство ЦСКА не планирует расставаться с защитником Бруно Фуксом.

Утверждается, что тренерский штаб высоко оценивает навыки 22-летнего футболиста. Клуб не собирается отдавать бразильца в аренду этой зимой.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:21
Зимние сборы покажут его необходимость....
particular
particular
вчера в 22:49
Бесполезная полезность... Кому-то стрёмно признать ещё один провал...
У Фукса навыки, у Гайча потенциал, а вместе они фиаско за солидные деньги...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:44
Ну и пускай с ним целуется.
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