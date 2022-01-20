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Селюк: «Интерес „Химок“ к Драме есть, но ещё ничего не решено»

сегодня, 12:37

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Химок» к 22-летнему защитнику Иссиару Драме.

Да, действительно интерес «Химок» к Драме есть, но на данный момент еще ничего не решено. Он прошел систему «Ред Булл», плюс пять лет провел в «Лионе». Если все получится, то Драме разбавит ветеранский состав команды. У него классные диагонали, которые в России разве только Ракицкий способен исполнять. Также есть французский клуб, который хотел бы видеть его у себя. Думаю, до 25-27 января мы примем окончательное решение.

Летом прошлого года Драме проходил просмотр в «Ростове».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:13
А он играл вообще то?))
t3n2tr5dp93s
t3n2tr5dp93s
сегодня в 13:02
Если судить по кандидатурам Кокоши и Мамаши, у Химок скорее интерес к Фарсу, а не к Драме
ДСА
ДСА
сегодня в 12:59
Умеет Селюк игроков впаривать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:57
Драму надо брать. А то в "Химках" кругом одни ветераны, некого за пивом с креветками послать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:53
Негр от Селюка...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:51
Селюк продолжает распродажу своих негров.
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