Селюк: «Интерес „Химок“ к Драме есть, но ещё ничего не решено»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Химок» к 22-летнему защитнику .

Да, действительно интерес «Химок» к Драме есть, но на данный момент еще ничего не решено. Он прошел систему «Ред Булл», плюс пять лет провел в «Лионе». Если все получится, то Драме разбавит ветеранский состав команды. У него классные диагонали, которые в России разве только Ракицкий способен исполнять. Также есть французский клуб, который хотел бы видеть его у себя. Думаю, до 25-27 января мы примем окончательное решение.