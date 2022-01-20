«Локомотив» заплатит за Исидора 3,5 млн евро

Нападающий «Монако» Вильсон Исидор близок к переходу в «Локомотив».
Утверждается, что медосмотр футболиста был запланирован на сегодня. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро.
Исидор подпишет с новым клубом контракт на четыре с половиной года.
Нападающий «Монако» Вильсон Исидор близок к переходу в «Локомотив».
Утверждается, что медосмотр футболиста был запланирован на сегодня. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро.
Исидор подпишет с новым клубом контракт на четыре с половиной года.
Мало чего можно сказать о парне, надеюсь в окружении других франкоговорящих ребят будет чувствовать себя комфортно и раскроется.
Взрывной парень, немного неуклюж, последний такой уголёк уехал за рекордные для Локо деньги в АПЛ.
Мало чего можно сказать о парне, надеюсь в окружении других франкоговорящих ребят будет чувствовать себя комфортно и раскроется.
Взрывной парень, немного неуклюж, последний такой уголёк уехал за рекордные для Локо деньги в АПЛ.
Конечно, это не Бен Йеддер и не Фолланд, но возможно сгодится для наших газонов :))
Конечно, это не Бен Йеддер и не Фолланд, но возможно сгодится для наших газонов :))