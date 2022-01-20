«Локомотив» заплатит за Исидора 3,5 млн евро

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сегодня, 21:46

Нападающий «Монако» близок к переходу в «Локомотив».

Утверждается, что медосмотр футболиста был запланирован на сегодня. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро.

Исидор подпишет с новым клубом контракт на четыре с половиной года.