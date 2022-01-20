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«Локомотив» заплатит за Исидора 3,5 млн евро

сегодня, 21:46

Нападающий «Монако» Вильсон Исидор близок к переходу в «Локомотив».

Утверждается, что медосмотр футболиста был запланирован на сегодня. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро.

Исидор подпишет с новым клубом контракт на четыре с половиной года.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:16
Исидора...Дункан,надо ехать назад...
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:14
КАК В ФИЛЬМЕ ЧАПАЕВ:Я ВСЕХ ВЕЛИКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ ЗНАЮ-КУТУЗОВ СУВОРОВ ГАННИБАЛ!АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ?НЕ ЗНАЮ
1bear
1bear
сегодня в 22:13
а как же не "попилить"
steelhead
steelhead ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:08
В Локо главное - откат. Если был - значит, топ-трансфер. Качества игрока не причем вообще.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:04
Будем делать посмотреть как это всё окупится .
makkie
makkie
сегодня в 22:02
Монако знаю, Исидора не знаю.
Знаю Айсидору Дункан - жену Сергея Есенина)
протон
протон
сегодня в 22:01
В Локомотиве намечается французская банда 😎
Мало чего можно сказать о парне, надеюсь в окружении других франкоговорящих ребят будет чувствовать себя комфортно и раскроется.
Взрывной парень, немного неуклюж, последний такой уголёк уехал за рекордные для Локо деньги в АПЛ.
протон
протон
сегодня в 22:01
Цорн просто «топ менеджер» , продать Мурило с опытом за 2,5 ляма и умудриться взять француза за 3,5 сыграв за ТРЕТИЙ дивизион Франции, просто маэстро
particular
particular
сегодня в 22:00, ред.
Громкая афиша, скромный ценник и непредсказуемый персонаж...
Конечно, это не Бен Йеддер и не Фолланд, но возможно сгодится для наших газонов :))
протон
протон
сегодня в 22:00
В Локомотиве намечается французская банда 😎
Мало чего можно сказать о парне, надеюсь в окружении других франкоговорящих ребят будет чувствовать себя комфортно и раскроется.
Взрывной парень, немного неуклюж, последний такой уголёк уехал за рекордные для Локо деньги в АПЛ.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 21:54
Дорогой ноунейм...
drug01
drug01
сегодня в 21:49
Если нужно это?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:47
Развал продолжается
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