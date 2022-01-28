«Астон Вилла» сделала «Ювентусу» официальное предложение по Бентанкуру

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вчера, 22:33

«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Ювентуса» .

«Львы» сделали туринскому клубу официальное предложение по трансферу уругвайца в размере 20 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов). «Ювентус» хочет выручить с продажи своего игрока больше денег, потому что 30% с трансфера Бентанкура получит «Бока Хуниорс», который является бывшей командой полузащитника.

В качестве замены Бентанкуру «бьянконери» рассматривают из «Боруссии» Менхенгладбах, который станет свободным агентом летом, и из «Кальяри».