Влахович идёт по стопам Баджо и Кьеллини. 5 знаковых трансферов из «Фиорентины» в «Ювентус»

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28 января 2022, 21:29

Нужна смелость, чтобы сменить Флоренцию на Турин.

Шила в мешке не утаишь, а рослого форварда — тем более. «Ювентус» уже не скрывает, что резонансная сделка по переходу Влаховича из «Фиорентины» на мази, «бьянконери» на официальных ресурсах показали нападающего, прибывшего на медицинское обследование. Здоровье у Душана с виду богатырское, так что до красочного ролика с презентацией новой «семерки» остались считанные часы.

Тифози «Фиорентины» ненавидят «Ювентус», Влаховичу угрожали расправой, его дом во Флоренции под охраной полиции. Впрочем, «фиалки» не в первый и не в последний раз отправляют футболиста к ненавистным «горбунам», так что протесты фанатов еще никому не помешали перейти в «Ювентус». «Соккер.ру» запросто называет пятерку видных футболистов, преодолевших футбольный маршрут Флоренция — Турин, по которому сейчас мчится Влахович.

5. Федерико Бернардески (Италия)

Несколько лет назад Федерико Бернардески сравнивали с Роберто Баджо: элегантный тосканец, воспитанник «Фиорентины», в 21 год получил десятый номер и играл невероятно круто. Но сравнения с Баджо получились бы не полными, если бы за Федерико не пришел «Ювентус» с мешком денег. Проведший полтора десятилетия в системе «Фиорентины» Бернардески, который еще недавно подчеркивал, с какой гордостью носит футболку «Виолы», моментально переобулся и заявил, что хочет играть за «Юве». Тифози, конечно, не остались в стороне, разместив баннер с красноречивым посланием рядом со стадионом «Артемио Франки»:

Ты разбил город ложью. Знай, тебя подвесят за яйца, когда ты будешь обналичивать свои миллионы.

С тех пор Бернардески выбирает банкоматы с осторожностью. Стоит отметить, что звездный мальчик Флоренции в «Ювентусе» не раскрыл свой талант в полной мере. Скорее наоборот — превратился в трудягу без выдающихся креативных способностей. Последний сезон в «Фиорентине» остается для него самым ярким и результативным в карьере.

4. Фелипе Мело (Бразилия)

Фелипе Мело по прозвищу «Питбуль» (да-да, как у Давидса) зачастую было наплевать на тех, с кем и против кого он играет. Бразилец всегда был себе на уме на футбольном поле, и он точно не тот человек, у которого могла возникнуть хоть какая-то рефлексия из-за перехода в «Ювентус» из «Фиорентины». Фелипе человек простой: предложили хороший контракт — подписал. Уход Мело не вызвал серьезных волнений во Флоренции, но персонального баннера он тоже удостоился:

Единственная религия Мело — хруст купюр евро.

В «Ювентусе» Мело, к слову, провалился: его нелепые ошибки не в последнюю очередь предопределили результаты «Старой Синьоры» в сезонах 2009/10 и 2010/11 — два седьмых места. Пришедший поднимать «Юве» в чемпионы Антонио Конте сразу заявил, что не рассчитывает на футболиста. «Бьянконери» пришлось смириться с убытками и отпустить Фелипе в «Галатасарай» за гроши.

3. Федерико Кьеза (Италия)

Прошло три года после трансфера Бернардески, и «Ювентус» пришел за следующим талантливым Федерико, воспитанным в флорентийском клубе. Формально права на Кьезу по-прежнему принадлежат «Фиорентине», за «Юве» он играет на правах аренды, которая истечет этим летом, после чего «Старая Синьора» выполнит свое обязательство и заплатит за трансфер Феде 40 миллионов евро. Кьеза пришелся туринцам ко двору, но недавно получил тяжелую травму, из-за которой пропустит больше полугода.

В Флоренции говорят, что его настигли многочисленные проклятия. Конечно, тифози «Фиорентины» ненавидят Кьезу, как и Бернардески. После того как капитан «фиалок» перешел в «Ювентус», травле подвергся младший брат Федерико, Лоренцо, выступавший за юношескую команду «Фиорентины». 16-летнему парню пришлось удалить страницы в социальных сетях, ведь потоки ненависти было не остановить:

Кьеза — значит, наемник, перебежчик и предатель. Убирайся из Флоренции, нам не нужен еще один такой. И скажи своему брату, что он сукин сын.

2. Джорджо Кьеллини (Италия)

Детский клуб Кьеллини — «Ливорно», а в 2004 году права на него выкупил «Ювентус» и тут же уступил 50% «Фиорентине», в которой Джорджо провел сезон 2004/05. Болельщики не знали всей подноготной появления харизматичного защитника в команде, но быстро его зауважали, даже видели в нем будущего капитана: 37 матчей, 3 забитых мяча и исключительная страсть Кьеллини помогли «Фиорентине» сохранить прописку в Серии A. Каково же было разочарование тифози, когда год спустя «Ювентус» призвал Джорджо в Турин.

1. Роберто Баджо (Италия)

Если необходимо выделить самую горячую точку во взаимоотношениях фанатов «Фиорентины» и «Ювентуса», то вот она. Баджо был кумиром в столице Тосканы, на него молились, как на Марадону в Неаполе, так что «Юве» во всех смыслах забрал у «фиалок» самое ценное. Попутно Роберто еще выставили рвачом, хотя изначально он не хотел уходить из «Фиорентины», но семья Понтелло не желала отказываться от 25 миллиардов лир, поэтому у Баджо забыли спросить, чего он сам хочет, и буквально бросили его на растерзание толпы.