Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича

Серия А зарегистрировала трансфер нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
«Ювентус» и «Фиорентина» ещё не объявляли о переходе сербского форварда.
Ранее стала известна заработная плата Влаховича в «Ювентусе».
Всех болел Юве поздравляю с великим трансфером в перспективе топ-3, а может и выше, нападающего в мире! Всем остальным могу пожелать не вешать нос и смириться с тем, что мы лучшие и вам никогда нас не догнать.
Всех болел Юве поздравляю с великим трансфером в перспективе топ-3, а может и выше, нападающего в мире! Всем остальным могу пожелать не вешать нос и смириться с тем, что мы лучшие и вам никогда нас не догнать.