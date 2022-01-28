Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича

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вчера, 21:16

Серия А зарегистрировала трансфер нападающего из «Фиорентины» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

«Ювентус» и «Фиорентина» ещё не объявляли о переходе сербского форварда.

Ранее стала известна заработная плата Влаховича в «Ювентусе».