Сборная России проведёт стыки за путёвку на ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

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сегодня, 17:26

Пресс-служба РФС объявила о смене стадиона для сборной России, на котором она должна будет провести стыковые поединки за выход на ЧМ -2022. Вместо арены «Лужники» встречи состоятся на стадионе «Динамо». Такое решение было принято с учетом сложной эпидемиологической ситуации.