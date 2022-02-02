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Сборная России проведёт стыки за путёвку на ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

сегодня, 17:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Пресс-служба РФС объявила о смене стадиона для сборной России, на котором она должна будет провести стыковые поединки за выход на ЧМ-2022. Вместо арены «Лужники» встречи состоятся на стадионе «Динамо». Такое решение было принято с учетом сложной эпидемиологической ситуации.

24 марта сборная России примет дома сборную Польши. Победитель этой пары сыграет 29 марта со Швецией или Чехией. Лишь одна сборная из четырех отправится в Катар на ЧМ-2022.

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Все комментарии
felix
felix ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 21:25
Неплохо Динамо смотрится в РПЛ, далеко не их фанат...Зря Вы так
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Привет, Олег!
4RT
4RT
сегодня в 20:01
Втб проплатил
sash71
sash71
сегодня в 20:00
Поляки сейчас в ТОП
pomor45
pomor45 ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 19:44
С такими темпами заражения людей там не будет вообще - без зрителей проведут.
Знатог
Знатог
сегодня в 19:36
А кто нас в бой ведёт? Да да, 53-летний Георгич Валерий! Успехов а главное, Победы!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 19:25
Конечно лучше загнать людей на стадион меньшей вместимостью,чтоб ближе сидели друг относительно друга
А как же безопасная дистанция?
particular
particular
сегодня в 19:05
Без разницы, где стыковаться... Главное, - пристыковаться к турнирной толпе...
Gahi
Gahi
сегодня в 19:01
Раз выбрали стадион Динамо им Льва Ивановича Яшина, то наверное и сыграть должны как Львы в этих матчах. А для этого нужно постараться и сделать всё что может позитивного на поле каждый футболист сборной команды. И путь достаточно хорош;
"А" = Шотландия - Украина; Уэльс - Австрия.
"В" = Россия - Польша; Швеция - Чехия.
"С" = Италия - Северная Македония; Португалия - Турция.
Так что шансы есть и это не так уж и плохой расклад для сборной России, остаётся пожелать команде Удачи.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:00
Удачи россиянам!
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:00
Аплодируем стоя!)

Вечера доброго Владимир!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 18:59
Удачи ребятам и победы!
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:58
Плохой знак !
Динамо недавно из пердива и может туда вернуться.
Непонятен такой выбор для сборной...
Dima salev
Dima salev ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 18:47
Надеюсь домашние стены помагают нашим парням
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 18:45
Да !
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:42
Скажите пожалуйста если наша сборная победить следующий матч мы дома проведём?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:37
Не важно где , а важен результат и в нашу пользу
cska1948
cska1948 ответ 7stars2 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Меньше стадион, значит и за аренду меньше платить придётся.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:33
Сборная России проведет стыки за путевку на ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
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Да хоть в Тарасовке! Главное, чтобы выиграли!
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 18:28
пятая точка предчувствует облом...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:17
На Динамо мест меньше, сектора будут более заполнены, будет видимость более заполненного стадиона.
KTS22
KTS22
сегодня в 18:12
Польшу не пройти
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:59
Главное чтобы болельщиков допустили до игры. Если матч пройдет при пустых трибунах то это даст преимущество Польше.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:48
Есть чувство , что не попадут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:40
Динамовское лобби постаралось.
berda2003
berda2003 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:37
насчёт больших стран: кто ещё, кроме России?
7stars2
7stars2
сегодня в 17:36
А логика?! Как связано эпидемиологическая ситуация и место проведения с 70 тысячников на 25 тысячник?! Как это может быть лучше для сборной?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:35
Жаль...что отборы на Мундиаль устроены таким образом что из 4-х больших стран (Россия Швеция Польша и Чехия) поедет только одна....
протон
протон
сегодня в 17:32
Ротенберг возглавит сборную во время стыков
ОПС
ОПС
сегодня в 17:27
Где бы не играли, лишь бы хорошо сыграли.
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