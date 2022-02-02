Сборная России проведёт стыки за путёвку на ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

Пресс-служба РФС объявила о смене стадиона для сборной России, на котором она должна будет провести стыковые поединки за выход на ЧМ-2022. Вместо арены «Лужники» встречи состоятся на стадионе «Динамо». Такое решение было принято с учетом сложной эпидемиологической ситуации.
24 марта сборная России примет дома сборную Польши. Победитель этой пары сыграет 29 марта со Швецией или Чехией. Лишь одна сборная из четырех отправится в Катар на ЧМ-2022.
А как же безопасная дистанция?
А как же безопасная дистанция?
"А" = Шотландия - Украина; Уэльс - Австрия.
"В" = Россия - Польша; Швеция - Чехия.
"С" = Италия - Северная Македония; Португалия - Турция.
Так что шансы есть и это не так уж и плохой расклад для сборной России, остаётся пожелать команде Удачи.
"А" = Шотландия - Украина; Уэльс - Австрия.
"В" = Россия - Польша; Швеция - Чехия.
"С" = Италия - Северная Македония; Португалия - Турция.
Так что шансы есть и это не так уж и плохой расклад для сборной России, остаётся пожелать команде Удачи.
Вечера доброго Владимир!
Вечера доброго Владимир!
Динамо недавно из пердива и может туда вернуться.
Непонятен такой выбор для сборной...
Динамо недавно из пердива и может туда вернуться.
Непонятен такой выбор для сборной...
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Да хоть в Тарасовке! Главное, чтобы выиграли!
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Да хоть в Тарасовке! Главное, чтобы выиграли!