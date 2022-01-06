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Часть фанатов «Спартака» откажется от посещения матчей из-за Fan ID

вчера, 14:02

Многие организации активных фанатов московского «Спартака» собираются отказаться от похода на игры после введения с 1 июня 2022 года Fan ID для посещения спортивного соревнования.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных «паспортов болельщиков» на спортивных мероприятиях.

Ранее в декабре движение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» приняло решение об отказе от Fan ID. Футбольные фанаты разных команд России неоднократно выражали свое несогласие с введением такой системы.

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Спартак М
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:37
Она и так была не плохая !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:35
Я о том ,что у нас всегда всё делается в ущерб кому-то . А вот угодить всему народу просто мозгов не хватает ?! Чтобы найти какой-нибудь компромисс ,какую-то золотую середину ?! Нет ? Куда там ?! Это же Россия !
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:06
Собянину ксива не нужна. Его и так вся страна в лицо знает.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:02
А народ - это все остальные, кроме фанов. Девять из десяти, между прочим, а если учесть, что не все фаны радикалы, то и гораздо больше.
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:59
Да, посещаете ли вы, уважаемый, театр?
pomor45
pomor45
вчера в 21:57
Ну, видите же какой прогресс: уже не все, уже часть. К 1 июня 2022 года будет малая часть. К концу 2022 года ксивой обзаведутся все.
quinn-se
quinn-se
вчера в 18:14
Когда в России вновь введут крепостное право, узнать кто твой барин или барыня, можно будет на сайте Госуслуг. )
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:21
Ну это личное дело каждого
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:22
На стадионе теперь будет как в театре.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:10
Каждый выбирает сам для себя ходить ему на футбол или у телека быть. И агитировать ни кого не надо. Все мы взрослые люди и выбор за каждым из нас
lotsman
lotsman
вчера в 15:07
Атмосфера во время матча станет чище.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:53
А Путину по фиг он не ходил и не будет ходить на футбол.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:48
А когда у нас думали о народе ? ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:25
Те, кто отказывается прививаться от КВИ. Стопроцентно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:19
Это не большая беда.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:15
.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
Нужно всем отказываться, дружно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:07
На мой взгляд большая часть целевой аудитории матчей теперь станет смотреть матчи в он-лайн трансляциях. Неужели организаторы всерьез думают, что обрадованные отсутствием мата, сквернословия и взрывающихся файеров женщины с детьми заполнят облагороженные порядком и спокойствием трибуны?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:06
Это их право!
pb63zahuasvy
pb63zahuasvy
вчера в 14:04
Это очень верно
протон
протон
вчера в 14:04
Вот тут пишут про законы, приличное боление... Недавно открывали новую ветку Метро. Строители и петровцы в масках, Собянин тут же впереди без маски. Если вы пишете нам законы, хотя бы сами их уважайте. Или закон не для Всех? Тогда оставьте себе свой ID...
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