Часть фанатов «Спартака» откажется от посещения матчей из-за Fan ID

1641466938

вчера, 14:02

Многие организации активных фанатов московского «Спартака» собираются отказаться от похода на игры после введения с 1 июня 2022 года Fan ID для посещения спортивного соревнования.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных «паспортов болельщиков» на спортивных мероприятиях.

Ранее в декабре движение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» приняло решение об отказе от Fan ID. Футбольные фанаты разных команд России неоднократно выражали свое несогласие с введением такой системы.