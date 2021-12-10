Решение о проведении игры ЦСКА — «Арсенал» примет делегат в день матча

ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с проведением поединка 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Сегодня в течение дня появилась информация, что матч будет перенесен, но через некоторое время стало известно, что туляки отправились в Москву.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе игры на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи примет завтра делегат на стадионе « ВЭБ Арена» в присутствии обеих команд.