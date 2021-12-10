Решение о проведении игры ЦСКА — «Арсенал» примет делегат в день матча

ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с проведением поединка 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Сегодня в течение дня появилась информация, что матч будет перенесен, но через некоторое время стало известно, что туляки отправились в Москву.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе игры на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи примет завтра делегат на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии обеих команд.
Сейчас на арене ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам матча с «Зенитом». В связи с этим игра ЦСКА — «Арсенал» состоится без зрителей.
Флешки вставляют в сервера видеонаблюдения?
Флешки вставляют в сервера видеонаблюдения?
То мороз - то отпуск, то лето - то на работу , а билеты на Мальдивы кому сдавать ?
То мороз - то отпуск, то лето - то на работу , а билеты на Мальдивы кому сдавать ?
Вставляет вам, бедненьким, палки в колёса, ай-яй-яй...
А по факту у цска фиаско по всем фронтам. Даже с болельщиками!
Вставляет вам, бедненьким, палки в колёса, ай-яй-яй...
А по факту у цска фиаско по всем фронтам. Даже с болельщиками!
Начнем с самого главного. Встреча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" начнется завтра в 16.30, как и было запланировано.
На данный момент, есть одно "но".
Ранее прогноз погоды что в день матча будет -18
Новый прогноз -14
Решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом непосредственно на ВЭБ Арене в присутствии обеих команд.
В течении дня температура на поле будет замеряться три раза.
Начнем с самого главного. Встреча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" начнется завтра в 16.30, как и было запланировано.
На данный момент, есть одно "но".
Ранее прогноз погоды что в день матча будет -18
Новый прогноз -14
Решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом непосредственно на ВЭБ Арене в присутствии обеих команд.
В течении дня температура на поле будет замеряться три раза.
Т.е. количество лучших не ограничено, но очки можно получить максимум за два.
Т.е. количество лучших не ограничено, но очки можно получить максимум за два.