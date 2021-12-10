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Решение о проведении игры ЦСКА — «Арсенал» примет делегат в день матча

вчера, 20:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с проведением поединка 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Сегодня в течение дня появилась информация, что матч будет перенесен, но через некоторое время стало известно, что туляки отправились в Москву.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе игры на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи примет завтра делегат на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии обеих команд.

Сейчас на арене ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам матча с «Зенитом». В связи с этим игра ЦСКА — «Арсенал» состоится без зрителей.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 13:08
А что,в понедельник будет+15?
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:47
"Сейчас на арене ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам матча с «Зенитом»"

Флешки вставляют в сервера видеонаблюдения?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:03, ред.
"Чудны дела твои, Господи"!
112910415
112910415
сегодня в 08:49
перенести на завтра
cska1948
cska1948 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 07:46
Дело в том, что у футболистов ЦСКА и Арсенала на завтра и послезавтра куплены билеты к тёплому морю.
pomor45
pomor45
вчера в 23:27
Ну, понятно. Московских мусоров свои больше занимают, не до коней.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:12
Надеюсь ума хватит игру перенести на понедельник а не мучать футболистов в 15-ти градусный мороз когда можно сыграть в нормальных условиях при -3. Это последний матч сезона и ничего не мешает сдвинуть его на пару дней.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:36
Вы уж решите что-то , хватит народ смешить !
То мороз - то отпуск, то лето - то на работу , а билеты на Мальдивы кому сдавать ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:16
Сугробы, красный мяч... Есть над чем подумать.
suiw
suiw ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Я уже писал. Игроки уже в субботу улетают в отпуск
протон
протон
вчера в 22:14
В чем проблема была перенести на понедельник (раз уж не хотят на воскресенье из-за Динамо-Зенит) и играть спокойно в -3? Тем более, если матч без зрителей. Вот уж воистину лига приколов...
4RT
4RT
вчера в 22:04
Они что там, закладки ищут?😁
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:01, ред.
Не Роспотребнадзор, так МВД болельщиков на трибуны не пускают. Да ладно бы ещё только "фанатку" закрывали, так нет же, и "Кузьмичи" под неблагонадёжных попадают.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:47
Странно, что ты еще не написал, что во всём виноват Федун.
Вставляет вам, бедненьким, палки в колёса, ай-яй-яй...

А по факту у цска фиаско по всем фронтам. Даже с болельщиками!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 21:37
Давай на Химки , раз Химки в гостях
drug01
drug01
вчера в 21:29
Всё будет по правилам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:23
Пусть будет хорошая погода и светит яркое солнышко!
suiw
suiw
вчера в 21:22, ред.
Многие предлагают перенести на воскресенье. Но у игроков уже куплены билеты на самолёты в сторону экватора. Поэтому и Арсенал уже в Москве
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:17
Делегат я так понимаю мент в генеральских погонах.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:15
НИкаких минус 15 в день матча никто не прогнозирует,разве что МВД.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:11, ред.
ЦСКА и "Арсенал" сыграют завтра в 16.30. Если позволит погода информирует о ситуации вокруг матча на ВЭБ Арене
Начнем с самого главного. Встреча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" начнется завтра в 16.30, как и было запланировано.

На данный момент, есть одно "но".
Ранее прогноз погоды что в день матча будет -18
Новый прогноз -14
Решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом непосредственно на ВЭБ Арене в присутствии обеих команд.
В течении дня температура на поле будет замеряться три раза.
particular
particular
вчера в 21:07, ред.
МВД свою тему, похоже, продавит... Или мороз ниже -15 надуют, или признают арену, как не отвечающую требованиям безопасности...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:56
Люди будут в подвешенном состоянии...
Caniggia
Caniggia ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:56
Понял, спасибо!
alexgurzan
alexgurzan ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:55
Количество начислений очков за лучшие комментарии ограничено двумя в день.
Т.е. количество лучших не ограничено, но очки можно получить максимум за два.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:46
Что тут думать, надо отменять.
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