Член оргкомитета: «Загрузка арены на финале ЛЧ в Питере будет полная»

Заместитель генерального директора оргкомитета по проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Александр Джорджадзе поделился информацией о том, сколько болельщиков сможет посетить встречу.

Есть заблуждение, что финал ЛЧ — это один поединок. Ну и что? К нему приковано внимание миллиардов людей. Это сложное мероприятие, помимо стадиона будет огромная развлекательная площадка. Ошибок не может быть. Финал турнира стал жертвой COVID-19. Исходим из того, что загрузка арены на финале ЛЧ в Питере будет полная.