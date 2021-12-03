ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыЛига чемпионов 2021/2022

Член оргкомитета: «Загрузка арены на финале ЛЧ в Питере будет полная»

вчера, 11:07

Заместитель генерального директора оргкомитета по проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Александр Джорджадзе поделился информацией о том, сколько болельщиков сможет посетить встречу.

Есть заблуждение, что финал ЛЧ — это один поединок. Ну и что? К нему приковано внимание миллиардов людей. Это сложное мероприятие, помимо стадиона будет огромная развлекательная площадка. Ошибок не может быть. Финал турнира стал жертвой COVID-19. Исходим из того, что загрузка арены на финале ЛЧ в Питере будет полная.

Финальный поединок Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Все новости
Источник: matchtv.ru Фото: Сайт ФК «Зенит»
У «Акрона» появится стадион на 15 тысяч зрителей
22 ноября Комментарии20
После каждой игры на «Газпром Арене» собирают 20 тонн мусора
13 октября Комментарии23
Слуцкий оценил качество поля на стадионе «Центральный»
17 сентября Комментарии3
«Фишт» проводит плановые мероприятия по улучшению газона
21 августа Комментарии4
ОфициальноРПЛ вынесла предупреждение о состоянии газона на четырёх стадионах
21 августа Комментарии13
СлухиМатч отбора к ЧМ-2022 Россия — Хорватия пройдёт на «ВТБ Арене»
15 августа Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:53
Связь простая. Газпром - спонсор ЛЧ и владелец Зенита. Такой связи у названных тобой городов не просматривалось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:51
    YVG
    YVG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:17
    А цска когда-нибудь будет в ЛЧ?
    Strashniy
    Strashniy ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 14:34
    Команде с 10-го места только там и стоит играть.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Недавно были финалы в Глазго...Гельзенкирхене...Афинах...Кардиффе...

    Какая связь между местом проведения игры и клубом играющем на данной арене регулярные матчи ???
    kust07
    kust07
    вчера в 12:20
    Полная загрузка стадиона,а как же антиковидные меры соцдистанция загрузка стадиона не более 30 процентов.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:58
    Стадион Зенита в финале ЛЧ, а команда в плей-офф выйти не может
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 11:45
    У Зенита домашний стадион будет в Саранске, что он там простаивает уже три года пустой !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:42
    Автоматчиков по периметру, танки на входе , всех колоть по два укола , команда газы !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:37
    А в финале Зенит будет хозяином поля?
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:36
    Сомнительно это будет импорт заразы.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Не факт!Вместо омикрона еще какая байда появится!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:10
    Так и будет...
    beefs
    beefs
    вчера в 11:10
    не зарекайся, к тому времени еще что-нибудь новенькое появится...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100