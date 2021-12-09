ЦСКА могут наказать закрытием стадиона за пиротехнику на матче с «Зенитом»

На заседании КДК РФС рассматривается в качестве наказания ЦСКА за использование болельщиками пиротехники на поединке 16-го тура против «Зенита» полное закрытие «ВЭБ Арены».
Напомним, что болельщики московской команды поджигали пиротехнику в конце матча, который проходил на «ВЭБ Арене» 28 ноября.
Сам пиво пил, по усам текло и в рот попадало.))))
Ставлю лайк.
Сам пиво пил, по усам текло и в рот попадало.))))
Ставлю лайк.
Решили наказать и нашли крайнего.
У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕЗВИННЫЙ ВИНОВАТ ( Крылов).
Решили наказать и нашли крайнего.
У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕЗВИННЫЙ ВИНОВАТ ( Крылов).