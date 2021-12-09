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ЦСКА могут наказать закрытием стадиона за пиротехнику на матче с «Зенитом»

вчера, 15:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

На заседании КДК РФС рассматривается в качестве наказания ЦСКА за использование болельщиками пиротехники на поединке 16-го тура против «Зенита» полное закрытие «ВЭБ Арены».

Напомним, что болельщики московской команды поджигали пиротехнику в конце матча, который проходил на «ВЭБ Арене» 28 ноября.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:18, ред.
Брехня.......кто же в это поверит.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
Это за то,очевидно,что пронесли пиротехнику в обход схемы.
boniel3
boniel3
вчера в 17:24
Что значить закрыть совсем стадион?Кроме матерных слов на эту глупость ответа быть не может!!!
kust07
kust07
вчера в 17:15
А стадион то в чем виноват. Оставьте стадион в покое
Верг
Верг
вчера в 16:59
В 90-е, нулевые фаеры были обычным аттрибутом фанатов. Особенно радовался омон, доставая петарды из подруг в дознавательных комнатах.Ну зачем такую романтику портить?
протон
протон
вчера в 16:38
А просмотр матчей по телевизору только при наличии фан-айди! И кюаркода, разумеется ;) В нынешней России болелы, это рудимент. Несогласованная акция. Мало-ли о чем они там на трибунах договорятся. Сегодня они за футбол топят, а завтра магазины громить пойдут)
протон
протон
вчера в 16:37
И расстрелом 15% посетивших матч. Счастливчиков выберут путем лотереи.
Alice Tract
Alice Tract ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
А тут можно картинку вставить? Чота нифига не вкуриваю иерархию этого сайта...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 16:31
По проходам продавщицы продавали бабам мороженное, детям цветы)))
Сам пиво пил, по усам текло и в рот попадало.))))
Ставлю лайк.
Alice Tract
Alice Tract ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну так в 90-е и сигареты продавали поштучно, и долларами расплачиваться можно было официально, и поля были без подогрева, а трибуны - без крыш.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:23
Мы и это переживём!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 16:18
Так и было в 90--ые, когда я ходил на стадион Динамо.
Alice Tract
Alice Tract ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:56
Отличная шутка, прямо из 90-х картинка.
Alice Tract
Alice Tract ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:54
"Менты" разгребали косяки стюардов, а стюардов из стороннего ЧОПа нанял стадион. Если они считают, что их обидли незаслуженно, пускай выставляют регрессное требование к Сейфети Ивент (тем самым, которые услужливо выпустили порезвиться на поле клоунов и клоунесс во время финала ЧМ-2018)
YVG
YVG
вчера в 15:53
Смешное наказание для "великой" команды.
Alice Tract
Alice Tract ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:51
Все попадание сведется к тому, что фанку пересадят на противоположную трибуну, благо в нынешних условиях неполной заполняемости никаких проблем с этим нет (такое не раз практиковалось на Спартаке, а цыске не глупее люди сидят)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:51
Никак не угомонятся, а ментов кто накажет за беспредел.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ beefs (раскрыть)
вчера в 15:50
Клуб нанимает охрану ( менты), которые стоят на ВХОДЕ на стадион, задача их проверка за входящими на предмет отсутствия запрещённых к проносу предметов ( пиротехника, алкоголь и т.д.).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 15:40
В сыр бор не из-за фаейров, а из-за задержания фанатов. А задержанием занимался омон. А за беспорядки и за безопасность на стадионе клуб наказали закрытием фан трибуны на одну игру с Тулой. Сядут на другие трибуны, делов то!
Главный судья
Главный судья
вчера в 15:38
Жесть)))а что фаеры жгут только на стадионе ЦСКА у нас?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37
Я ж говорил рано радуешься. Закрыли фанатку на одну игру с Тулой и все. Так что твоя радость переносится на вечер после легии. Вот там и по радуемся вместе
beefs
beefs ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:34
за безопасность на стадионе отвечает клуб а не менты...
4RT
4RT
вчера в 15:33
С новыми "порядками" туда и так никто ходить не будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:27
Рановато радуешься, когда решат тогда и по радуемся вместе. Заодно и Легию вспомним и много других славных страниц парнокопытные и крючкохвостые. А их немало
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:20
Странно как то!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:19
А ментов наказывать не будут за то, что они прошляпили нарушителей ? Ведь террорист мог пронести и взрывчатку и были бы жертвы. Стадион то при чём?
Решили наказать и нашли крайнего.
У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕЗВИННЫЙ ВИНОВАТ ( Крылов).
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 15:18
Странное заявление... Навсегда?
makkie
makkie
вчера в 15:11
Попали кони!
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