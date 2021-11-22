У «Акрона» появится стадион на 15 тысяч зрителей

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вчера, 21:52

Арена на 15 тысяч зрителей со спортивной инфраструктурой будет построена в Тольятти, на новом стадионе игры будет проводить футбольный клуб «Акрон».

Инициативу строительства нового стадиона поддержали власти Самарской области. В качестве территории для строительства нового объекта предложена часть земельного участка Прибрежного парка площадью 16 гектаров.

Сообщается, что на территории будут разминочные футбольные поля, крытый манеж, медицинский спортивный центр, помещения для телевизионной студии и объекты для обслуживания.

Сейчас ведется разработка эскизного проекта и подготовительные работы.