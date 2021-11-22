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У «Акрона» появится стадион на 15 тысяч зрителей

вчера, 21:52

Арена на 15 тысяч зрителей со спортивной инфраструктурой будет построена в Тольятти, на новом стадионе игры будет проводить футбольный клуб «Акрон».

Инициативу строительства нового стадиона поддержали власти Самарской области. В качестве территории для строительства нового объекта предложена часть земельного участка Прибрежного парка площадью 16 гектаров.

Сообщается, что на территории будут разминочные футбольные поля, крытый манеж, медицинский спортивный центр, помещения для телевизионной студии и объекты для обслуживания.

Сейчас ведется разработка эскизного проекта и подготовительные работы.

«Акрон» занимает восьмую позицию в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 баллов в 24 играх.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:18
Больше проблем-то в Самарской области нет. Больницы и школы, дет.сады и дороги — всё построено. Можно и бесполезный и никому не нужный стадион запихать. У нас же "футбольная" страна — нужно оправдывать своё название.
🤦‍♂️
112910415
112910415
сегодня в 09:52
оно хорошо, конечно ...
а что думают жители про парк, который пострадает ?
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 08:52
"В строительства нового объекта предложена часть земельного участка Прибрежного парка площадью 16 гектаров".

На оставшейся территории парка надо построить ТЦ и муравейник, и тогда вообще всё будет эбс.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:20
Пускай строят для людей , что бы пришли на стадион а не колхозное поле .
pele1981
pele1981 ответ pendulum47 (раскрыть)
сегодня в 05:56
Не так все однозначно в российском футболе: клуб из Тамбова играет в Саранске, а клуб из Санкт-Петербурга в Сочи)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:20
Искренне поздравляю всех тольяттинских болельщиков!
memphis
memphis ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 04:45
Акрон не фарм-клуб, чтобы быть расформированным
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
А для Премьер-Лиги его хватит?
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Это хорошо.
pendulum47
pendulum47 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 02:12
очевидно в Тольятти)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:07
А где играет Лада Тольятти ?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:42
Жигулёвское и Автоваз помогут бабками
YVG
YVG
вчера в 23:32
Стадионы нужно строить не только в Москве.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:04
Для команды и болельщиков - это хорошая новость.
LOpp
LOpp
вчера в 22:44
Пока этот стадион построят, Акрон уже расформируют
beefs
beefs
вчера в 22:30
это приятная новость для любителей футбола...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:25
Это хорошо, когда есть свой стадион.
Gahi
Gahi
вчера в 22:20
Это хорошая новость для болельщиков команды "Акрон", которые будут безусловно рады такому решению властей Самарской области поддержавших данный проект. Инфраструктура этого проекта предусматривает полноценный тренировочный процесс в течении всего времени года. Осталось за малым, чтобы команда "Акрон" к тому времени когда будет готов стадион 🏟 могла окрепнуть и радовать своих болельщиков игрой, которая позволит им претендовать на место в Российской Премьер Лиги. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:01
Будет где прятаться трети болельщикам,допущенным на матч! Если их там вообще столько набирается,хотя город немаленький.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:54
Очень хорошо!
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