Смородская: «„Локомотив“ в апреле собирается переезжать в „Лужники“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила о том, что клуб планирует переезжать на другой стадион.

Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется. « РЖД Арена» очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина».