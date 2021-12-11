ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смородская: «„Локомотив“ в апреле собирается переезжать в „Лужники“»

вчера, 10:15

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила о том, что клуб планирует переезжать на другой стадион.

Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется. «РЖД Арена» очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина».

Все новости
Решение о проведении игры ЦСКА — «Арсенал» примет делегат в день матча
10 декабря Комментарии26
ЦСКА могут наказать закрытием стадиона за пиротехнику на матче с «Зенитом»
09 декабря Комментарии28
Член оргкомитета: «Загрузка арены на финале ЛЧ в Питере будет полная»
03 декабря Комментарии14
У «Акрона» появится стадион на 15 тысяч зрителей
22 ноября Комментарии20
После каждой игры на «Газпром Арене» собирают 20 тонн мусора
13 октября Комментарии23
Слуцкий оценил качество поля на стадионе «Центральный»
17 сентября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
karakal60
karakal60
вчера в 16:28
Будут в Подольске играть. Там огород дешевле.Как с Диной поступили.Бабосы.Бабосы....
112910415
112910415
вчера в 14:51
большие деньги решают всё,
причём очень большие - очень быстро !
lotsman
lotsman
вчера в 14:51
Земля под застройку ОЧЕНЬ дорогая. Не плохо могут нагреть руки.
berda2003
berda2003
вчера в 14:39
хвати цитировать эту бабку-маразматичку сидящую у подъезда ...
memphis
memphis
вчера в 13:46
РЖД во всей красе
астраханец
астраханец ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:17
Да, да, да. Конечно же слухи, ага.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:48
Да это же замечательно !
Снести стадион , разогнать клуб, уволить Гиздоля !
На этом месте построить памятник всем проводницам !
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:45, ред.
нет дыма без огня, строители совсем обезумели под руководством заслуженного оленевода. Прав был сатирик, сказав однажды, что скоро, чтобы выйти из дому надо будет в очередь становиться. Да и для кого строят-то? Для начальников тех, кто стоят с жезлом у дороги и имеют по 20 квартир и столько же коттеджей в одну харю...? По-моему нормальный стадион и совсем не старый. Или их пример с Уайт Харт Лэйн впечатлил? Но ему-то много больше 100 лет, да и Энфилд стоит себе на месте, только подлатали и расширили.
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 12:33
Во-первых, тетя Оля не тот человек,чьим словам можно верить, а во-вторых я посмотрел на карту и пришёл к выводу, что места там не так много, чтобы построить много дорогого жилья. Любой жилой комплекс конечно принесёт много денег, но все же это не тушинский аэродром, ради которого Федун вписался в долгосрочную аферу со Спартаком.
4RT
4RT
вчера в 12:28
"Бывшие" всё знают 😁
Capral
Capral
вчера в 12:13
А в ФНЛ, Локо не собирается переезжать? С такой игрой, с таким негодяем тренером, впору задуматься....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Все эти слухи уже несколько раз были опровергнуты руководством РЖД.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:31
Можно подумать,что наша "бессеребренница" не принадлежит к сословию современных манипуляторов денежными потоками,решающими всё.Ах да,она же отставная,а,следовательно,самая объективная...
Boricku
Boricku
вчера в 11:27
Бобуля активизировалась
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:18
Действительно, зачем же сносить, может реконструкцию надо делать да и вообще черкизон относительно новый стадион, он действительно очень уютный и в хорошем месте десятки раз был на этом стадионе, может Ольга и права, что там застроят дома, всё може быть.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:16
Сарафанное радио
Cat01
Cat01
вчера в 11:03
Ольга в курсе всех дел..
drug01
drug01
вчера в 11:02
Это будет затратно
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:35
Типа все знает!Червь в женском обличии((
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:33
Слухи ходили давно и, похоже, они увы, не беспочвенны. Это будет полный беспредел и кошмар! Команда лишится своего стадиона, по сути станет бездомной. Зачем сносить вполне ещё хороший и уютный стадион, считавшийся в начале нулевых самым современным стадионом, первым футбольным стадионом? И это ещё на фоне разваленной немцами команды. Если бы ещё сказали, что новый стадион уже запланировано построить в другом месте вместо "устаревшего". Но такой информации нет. Значит никто и ничего нового для Локо строить не собирается. Печально всё это. Лужа никогда не станет родной ни для одной команды. Это как съёмная квартира.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:27
РЖД арена совсем не уютный стадион. До сих пор там пластиковые, убогие кресла. А в VIP кресла как на обычной трибуне Открывашки.
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 10:25
Зачем сплетни публиковать? Смородская частная персона, я слышал, что незнайка на луну полетит, чем не новость?
протон
протон
вчера в 10:22
Если Локо останется без стадиона то в любой момент может вообще исчезнуть так что никто не заметит.
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:18
Да уж, не очень ситуация, лишиться своего стадиона....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:16
Лужа лучьший стадион России!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100