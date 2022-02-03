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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано будет одноклубником Кудряшова

сегодня, 11:36

Бразильский форвард Луис Адриано вылетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Антальяспором». Он будет рассчитан до июня 2023 года, сообщил в «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

34-летний футболист с лета 2019 года выступал за «Палмейрас», дважды выиграв Кубок Либертадорес. Всего бразилец провел за команду 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.

В России Адриано известен по выступлениям за «Спартак». С 2017 по 2019 год нападающий стал победителем РПЛ и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 результативных передач в 79 играх.

Напомним, что за «Антальяспор» играет защитник сборной России Федор Кудряшов.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:28
А где ему играть после спартака.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:56
Там им самое место
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:16
Так он старый в преклонном возрасте по футбольным меркам,зачем он им.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:11
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:06
    На удивление титулопритягивающий парень....))

    14 титулов за 9 лет в Шахтёре...
    Победитель Кубка УЕФА
    За год в Милане - 1 титул...
    За 2 года в Спартаке - 2 титула...
    За 3 сезона в Палмейрасе - 4 титула....

    Прям таки название ему - Победитель...))
    Удачи ему и процветания !!!!!!!!
    протон
    протон
    сегодня в 11:50
    За место футболки нельзя дополнительно продлить вип -статус? или просто подарить могу любому тут активному участнику. В моей группе например кто занял второе место можно ему вручить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:40
    Будут с турчанками вмест4 мутить!
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