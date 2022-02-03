Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано будет одноклубником Кудряшова

Бразильский форвард Луис Адриано вылетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Антальяспором». Он будет рассчитан до июня 2023 года, сообщил в «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
34-летний футболист с лета 2019 года выступал за «Палмейрас», дважды выиграв Кубок Либертадорес. Всего бразилец провел за команду 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.
В России Адриано известен по выступлениям за «Спартак». С 2017 по 2019 год нападающий стал победителем РПЛ и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 результативных передач в 79 играх.
Напомним, что за «Антальяспор» играет защитник сборной России Федор Кудряшов.
14 титулов за 9 лет в Шахтёре...
Победитель Кубка УЕФА
За год в Милане - 1 титул...
За 2 года в Спартаке - 2 титула...
За 3 сезона в Палмейрасе - 4 титула....
Прям таки название ему - Победитель...))
Удачи ему и процветания !!!!!!!!
14 титулов за 9 лет в Шахтёре...
Победитель Кубка УЕФА
За год в Милане - 1 титул...
За 2 года в Спартаке - 2 титула...
За 3 сезона в Палмейрасе - 4 титула....
Прям таки название ему - Победитель...))
Удачи ему и процветания !!!!!!!!