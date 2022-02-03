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«Милан» хочет подписать Дзаньоло

сегодня, 10:42

Футбольный клуб «Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Football Italia.

Миланцы обратились к окружению Дзаньоло и сообщили, что они заинтересованы в этом трансфере и могут в ближайшее время подготовить предложение.

Дзаньоло играет за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 млн евро.

В текущем сезоне игрок провёл 19 поединков в итальянской Серии А, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзаньоло проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:20, ред.
Когда нибудь они встретятся....
Дзаньоло...Дза-Дза...и Дзюбиньо...

...и это будет по-мощней чем связка Лесовой-Мостовой-Круговой......
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:46
Надо договариваться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:10
Отлично было бы для Милана, однозначно усилит атаку, главное чтоб здоровье не подвело,т.к парень уже раал кресты, и если я не ошибаюсь 2 раза....
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:48
Может быть это вариант.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:37
Статистика никакая прям если честно.
протон
протон
сегодня в 11:33
Потом от Моуриньо что-то хотят с таким подбором игроков
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:04
Неплохой был бы трансфер для Милана
9ms945cfu7kr
9ms945cfu7kr
сегодня в 10:57
Сгодился бы им Колян
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