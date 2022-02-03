«Милан» хочет подписать Дзаньоло

1643874167

сегодня, 10:42

Футбольный клуб «Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» . Об этом сообщает Football Italia.

Миланцы обратились к окружению Дзаньоло и сообщили, что они заинтересованы в этом трансфере и могут в ближайшее время подготовить предложение.

Дзаньоло играет за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 млн евро.

В текущем сезоне игрок провёл 19 поединков в итальянской Серии А, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзаньоло проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм».