Карасёв и целый ряд арбитров заразились коронавирусом на сборе в Турции

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вчера, 22:54

Первые дни сбора в Турции пропускают около десяти российских арбитров. Среди них несколько судей ФИФА .

«Сегодня в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артём Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей Российской Премьер-Лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Кто-то в итоге откажется от поездки на сбор, который продлится до 14 февраля, кто-то прилетит позднее. Есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.