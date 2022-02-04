ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезни

Карасёв и целый ряд арбитров заразились коронавирусом на сборе в Турции

вчера, 22:54

Первые дни сбора в Турции пропускают около десяти российских арбитров. Среди них несколько судей ФИФА.

«Сегодня в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артём Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей Российской Премьер-Лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Кто-то в итоге откажется от поездки на сбор, который продлится до 14 февраля, кто-то прилетит позднее. Есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.

По всей видимости, тем, кто полностью пропустит этот сбор, придется приехать с судьями ФНЛ во второй половине февраля. Те, кто не пройдет тесты по правилам и не подтвердит физическую готовность, не будет допущен к обслуживанию матчей второй части сезона», — утверждает источник.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:17
Накупались?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:18
Сидели бы дома, здоровее были бы...
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:06
Похоже что команда на ВАР будет укомплектована опытными судьями - а куда еще их болезных?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:06
От этих турков одни проблемы.
drug01
drug01
вчера в 22:56
Не могут соблюдать дистанцию
протон
протон
вчера в 22:55
Ковид уже давно потерял ту силу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:55
Весь цвет однако)) Здоровья!
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