Карасёв и целый ряд арбитров заразились коронавирусом на сборе в Турции

Первые дни сбора в Турции пропускают около десяти российских арбитров. Среди них несколько судей ФИФА.
«Сегодня в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артём Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей Российской Премьер-Лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Кто-то в итоге откажется от поездки на сбор, который продлится до 14 февраля, кто-то прилетит позднее. Есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.
По всей видимости, тем, кто полностью пропустит этот сбор, придется приехать с судьями ФНЛ во второй половине февраля. Те, кто не пройдет тесты по правилам и не подтвердит физическую готовность, не будет допущен к обслуживанию матчей второй части сезона», — утверждает источник.