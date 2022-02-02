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Магнуссон — о возвращении на поле после травмы: «Чувствую себя хорошо»

сегодня, 20:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ВиборгВиборгМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал свое возвращение на поле после травмы. Исландец сыграл в товарищеском поединке с «Виборгом».

Чувствую себя хорошо. Ничего не болит. Рад возвращению на поле.

На 4-й минуте Антон Заболотный в матче с датским клубом вывел москвичей вперед, но почти сразу же «Виборг» сравнял счет. На 15-й минуте свой дебютный гол в составе ЦСКА забил парагваец Хесус Медина. Спустя 5 минут Заболотный забил второй мяч в этой игре, а на 53-й минуте датская команда смогла отличиться снова. Итоговый счет – 3:2 в пользу ЦСКА.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:00
Мы рады Хордуру!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:48
С выздоравлением,удачи.
drug01
drug01
сегодня в 20:29
Удачи и здоровья
протон
протон
сегодня в 20:27
Мага красавчик, успехов и поменьше травм! Уровень виден и в защите и в пасах вперед, диагонали хороши, будущий Игнашевич! Удачи!
beefs
beefs
сегодня в 20:24
это очень хорошо, удачи в дальнейшем...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:22
Скорейшего восстановления.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 20:19
Плохо что много пропустили...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 20:17
Это все хорошо.... восстанавливайся
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