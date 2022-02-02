Магнуссон — о возвращении на поле после травмы: «Чувствую себя хорошо»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал свое возвращение на поле после травмы. Исландец сыграл в товарищеском поединке с «Виборгом».
Чувствую себя хорошо. Ничего не болит. Рад возвращению на поле.
На 4-й минуте Антон Заболотный в матче с датским клубом вывел москвичей вперед, но почти сразу же «Виборг» сравнял счет. На 15-й минуте свой дебютный гол в составе ЦСКА забил парагваец Хесус Медина. Спустя 5 минут Заболотный забил второй мяч в этой игре, а на 53-й минуте датская команда смогла отличиться снова. Итоговый счет – 3:2 в пользу ЦСКА.