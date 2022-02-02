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Травма новичка «Спартака» Классена оказалась несерьёзной

сегодня, 15:56

Новичок «Спартака» защитник Леон Классен возобновил тренировки.

В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) 28 января игрок подвернул ногу и покинул поле по ходу первого тайма. Однако его травма оказалось несерьезной, сообщает источник.

При этом участие Классена в сегодняшнем матче с «Ригой» маловероятно.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:48
Ты прав, цска купил хрусталя Фукса.
makkie
makkie ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 16:47
Да это сборы, откуда игре взяться?
Нагрузки бешеные у них, пусть лучше так, чем по 5-0 всех выносить, а в чемпионате как раки варёные бегать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:37
Может хрусталя купили.
санек002
санек002
сегодня в 16:32
посмо трел немного игру с ригой!опять унылый футбол спартака!вроде недавно закончили а игры ваще нет
David Young
David Young
сегодня в 16:03
Это прекрасная новость для защитника московского Спартака и для самого клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:01
Вот и хорошо...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:00
Подвернул ногу скоро заживёт.
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