Травма новичка «Спартака» Классена оказалась несерьёзной

Новичок «Спартака» защитник Леон Классен возобновил тренировки.
В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) 28 января игрок подвернул ногу и покинул поле по ходу первого тайма. Однако его травма оказалось несерьезной, сообщает источник.
При этом участие Классена в сегодняшнем матче с «Ригой» маловероятно.
Нагрузки бешеные у них, пусть лучше так, чем по 5-0 всех выносить, а в чемпионате как раки варёные бегать.
Нагрузки бешеные у них, пусть лучше так, чем по 5-0 всех выносить, а в чемпионате как раки варёные бегать.