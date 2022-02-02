Травма новичка «Спартака» Классена оказалась несерьёзной

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сегодня, 15:56

Новичок «Спартака» защитник возобновил тренировки.

В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) 28 января игрок подвернул ногу и покинул поле по ходу первого тайма. Однако его травма оказалось несерьезной, сообщает источник.

При этом участие Классена в сегодняшнем матче с «Ригой» маловероятно.