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Ассистент Тухеля рассказал о травмах Маунта и Джеймса и возвращении Менди

сегодня, 02:12

Жолт Лоу, помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, рассказал о травмированных футболистах «синих», а также возвращении Эдуара Менди после Кубка африканских наций.

Маунт с каждым днём чувствует себя лучше. Мы идем в ногу со временем, но посмотрим, как он будет тренироваться сегодня, как он будет себя чувствовать сегодня, а перед игрой примем окончательное решение.

Для Риса Джеймса нет никаких шансов, что он сыграет на клубном чемпионате мира.

Менди должен прибыть в расположение «Челси» сегодня. Мы посмотрим на его физические кондиции и степень усталости, а после примем решение, сыграет ли он на клубном чемпионате мира.

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Всем травмированным - скорейшего выздоровления.
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