Кьеллини пропустит 3-4 недели из-за травмы голени

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл несколько недель из-за травмы левой голени.
В клубе не называют сроки восстановления 37-летнего игрока. Sport Mediaset утверждает, что он выбыл на 3-4 недели.
Таким образом, Кьеллини, недавно переболевший коронавирусом, пропустит матчи с «Аталантой» и «Торино» в Серии А, а также первую игру против «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Для меня это не стало неожиданностью, Кьел никогда себя не жалел, да и возраст берет свое. Здоровья!
Для меня это не стало неожиданностью, Кьел никогда себя не жалел, да и возраст берет свое. Здоровья!