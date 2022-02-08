Кьеллини пропустит 3-4 недели из-за травмы голени

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вчера, 15:19

Защитник «Ювентуса» выбыл несколько недель из-за травмы левой голени.

В клубе не называют сроки восстановления 37-летнего игрока. Sport Mediaset утверждает, что он выбыл на 3-4 недели.

Таким образом, Кьеллини, недавно переболевший коронавирусом, пропустит матчи с «Аталантой» и «Торино» в Серии А, а также первую игру против «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.