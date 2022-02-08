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Кьеллини пропустит 3-4 недели из-за травмы голени

вчера, 15:19

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл несколько недель из-за травмы левой голени.

В клубе не называют сроки восстановления 37-летнего игрока. Sport Mediaset утверждает, что он выбыл на 3-4 недели.

Таким образом, Кьеллини, недавно переболевший коронавирусом, пропустит матчи с «Аталантой» и «Торино» в Серии А, а также первую игру против «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 18:55
всегда вылетает в это время
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:22
Здоровья ему!
beefs
beefs
вчера в 15:54
очень жаль, скорейшего выздоровления...
протон
протон
вчера в 15:31
Здоровья Кинг Конгу
Для меня это не стало неожиданностью, Кьел никогда себя не жалел, да и возраст берет свое. Здоровья!
1 984
1 984
вчера в 15:31
Скорейшего выздоровления.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:25
Здоровья деду)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:20
Не вовремя эта травма... :(
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