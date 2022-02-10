ПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22

ПСЖ представил четвёртую форму на текущий сезон.
Форма была создана в рамках партнёрства с брендом Jordan.
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Ну и Рамос явно должен был бы стоять на месте Вератти, то есть в самом центре. Но здесь он пока не главный.
Ну и Рамос явно должен был бы стоять на месте Вератти, то есть в самом центре. Но здесь он пока не главный.