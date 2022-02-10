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ПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22

сегодня, 12:34

ПСЖ представил четвёртую форму на текущий сезон.

Форма была создана в рамках партнёрства с брендом Jordan.

ПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22

ПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22

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Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 16:02
А Хге Неймаренок????
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:53
Ничего плохого. Тип сзади будто в шотландской юбке стоит.
Ну и Рамос явно должен был бы стоять на месте Вератти, то есть в самом центре. Но здесь он пока не главный.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:41
Завтра представят пятый комплект))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:35
Симпатичная форма!
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