ПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22

Скучные и непобедимые. У «Ман Сити» много титулов, но команду Гвардиолы не любят за пределами «Этихада» Важное доказательство, что результат не все решает в футболе.

Грилиш напился, Лукаку не забивает, Месси не попадает в ворота. Летние трансферы 2021 – кошмар Почти все видные сделки мимо кассы.

Обожает танцы до утра и быструю езду. ЦСКА забирает скандального хавбека, трансфер вызывает сомнения На подходе странная аренда.