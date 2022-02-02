Траоре определился с игровым номером в «Барселоне»

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сегодня, 17:39

Новобранец «Барселоны» будет играть за «сине-гранатовых» под 11-м номером, сообщает пресс-служба испанской команды.

Our new number 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/ddjRqRbOOC — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Права на игрока принадлежат «Вулверхэмптону», в Каталонии он будет находиться на правах аренды. В сделку будет включено право выкупа 26-летнего игрока в конце аренды за 30 млн евро.

Контракт футболиста с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Траоре составляет 28 млн евро.