Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки Гринвуда

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что болельщики команды могут бесплатно поменять купленные ранее футболки с номером и фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда. Фанаты могут выбрать форму любого другого футболиста.
20-летнего футболиста арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где её принуждают к сексу. Гринвуд находился под стражей 3 дня.
Напомним, МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, остановил с ним сотрудничество.