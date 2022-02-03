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Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки Гринвуда

сегодня, 11:22

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что болельщики команды могут бесплатно поменять купленные ранее футболки с номером и фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда. Фанаты могут выбрать форму любого другого футболиста.

20-летнего футболиста арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где её принуждают к сексу. Гринвуд находился под стражей 3 дня.

Напомним, МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, остановил с ним сотрудничество.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:29
Гринвуду походу пришёл капец.
ny4hkw445m8t
ny4hkw445m8t
сегодня в 14:21
Жёстко за злыдня писюкастого взялись
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:34
Намекаешь на то, что насильник присоеденится к Зениту?)
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 13:16
Видимо, о презумпции невиновности в Англии не слышали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:22
"Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки Гринвуда на футболку Дзюбы"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:36
Всё отыгрался хрен на скрипке.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:32
Ну как-то МЮ тоже не правы. Не надо покрывать конечно его, но и до суда вот так сразу чморить родного игрока.... Это не дело.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:32
Правильное решение.
протон
протон
сегодня в 11:31
все, отменили с концами
Cat01
Cat01
сегодня в 11:31
Очень хорошо
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