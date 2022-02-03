Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки Гринвуда

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сегодня, 11:22

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что болельщики команды могут бесплатно поменять купленные ранее футболки с номером и фамилией нападающего . Фанаты могут выбрать форму любого другого футболиста.

20-летнего футболиста арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где её принуждают к сексу. Гринвуд находился под стражей 3 дня.