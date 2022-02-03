Воронин: «Красный цвет в „Динамо“ не приветствуется»

Тренер «Динамо» , рассказал, что в клубе его сразу предупредили о нежелательности элементов одежды с красным цветом:

В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришел в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется.