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Воронин: «Красный цвет в „Динамо“ не приветствуется»

сегодня, 14:33

Тренер «Динамо» Андрей Воронин, рассказал, что в клубе его сразу предупредили о нежелательности элементов одежды с красным цветом:

В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришел в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:26
Так ведь мы, вроде не на зоне. К чему, такие сравнения?
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Красный – цвет советской власти, а власть – это враг всех «блатных» и «правильных пацанов». Ни один правильный зек на «малолетке» никогда не возьмет предмет красного цвета в руки. Бог миловал, но друг в 70-тые рассказывал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:34
В каждом клубе есть свои капризы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:31
Черчесов запрещал слова, но "Динамо" видимо решило пойти дальше..
Capral
Capral ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 16:31
Это означает другое, что, когда, нет высокой идеи, начинают заниматься ерундой- какой цвет любить, а какой ненавидеть. Примеры, ярчайшие из истории, я привёл ниже. И пусть, только, кто-то, из такназываемых "патриотов" Динамо, попробует мне возразить.....
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 16:24
Означает ли это откровение, что на динамовских трибунах своих КРАСНО-синих братьев теперь должны не любить в десны, а 3,14здить ногами (в некрасных кроссовках)?
Futurista
Futurista
сегодня в 15:46
"Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного"...
lotsman
lotsman
сегодня в 15:37
Вообще то у ментов раньше красный цвет был в почёте. Их звали краснопёрыми, околыши фуражек были красные, лампасы красные, сажали их на красную зону......... А теперь что, перекрасились?
Capral
Capral
сегодня в 15:35
Хочу напомнить, самому Вороне, что не так давно, он, лично, играл в красных командах- Байере, Ливерпуле, Фортуне..... И ещё. У волейболисток московского Динамо, на майках, слово Москва написано красным цветом. И что, теперь, объявим великий клуб врагом народа?!
makkie
makkie
сегодня в 15:32
Супер!
Только Тюкавину об этом забыли сказать, до сих пор в красных бутсах играет. И в детстве фоткался в майке Спартака )))
p7dp72k3gv6h
p7dp72k3gv6h
сегодня в 15:29
Это ваши проблемы
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:25
Бедолаги . Срочно вакцинироваться от фобий !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:56
Capral
Capral
сегодня в 14:55, ред.
ИДИОТИЗМ!!!!!!! Ну так вот, скажу такую вещь. Легендарный комментатор Н.Н.Озеров, был фанатичным болельщиком Спартака, то-есть, красным. Но, именно он, неоднократно повторял, что, его любимым игроком- был Л.И.Яшин!!!!!!! После победы на ОИ в 1960-м, красные, то-есть спартаковцы и Л.И.Яшин- обнимались и поздравляли друг друга, и НИКТО, тогда не думал про цвет. А про кобелева, скажу следущее: этот человек, еще играя в Динамо, неоднократно просился в Спартак, в итоге- перешел в Зенит....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:54
В Динамо фетиш голубого цвета.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:46
ну красный и так хреново смотрится в одежде.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:41
Менты перестроились не приветствуют красный цвет.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:37
Не фобия конечно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:35
Это фобия однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:35
Как на малолетке на зоне!
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